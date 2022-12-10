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    狂吃50顆檳榔手抖出車禍 這兩關都沒過被認定「酒駕」判刑

    法官認為，吃檳榔的確可能不會通過酒測，也有相關判例，因此鄭姓男子應該更加注意才是。（記者王捷攝）

    法官認為，吃檳榔的確可能不會通過酒測，也有相關判例，因此鄭姓男子應該更加注意才是。（記者王捷攝）

    2022/12/10 21:59

    〔記者王捷／台南報導〕年過70的鄭姓駕駛連撞2輛車才停下來，當場呼氣酒測結果為0.19，雖然沒超過0.25，但他金雞獨立、直線行走都沒過，被移送法辦，一審認為他犯公共危險判3個月徒刑，但他自認沒喝酒，只是吃了50顆檳榔，不能說是酒駕，上訴二審，主張酒測值不到0.25，應該判無罪，不過仍被法官駁回。

    警方在酒測實務上，酒駕是以0.25毫克作為分水嶺，如果是0.15毫克以上、0.25毫克以下，是用道路交通管理尺處罰條例開罰單，這屬於行政罰，如果超過0.25毫克時，就是觸犯刑法185條，就是常聽到公共危險罪；還有一個實務狀況是，假設有駕駛出了車禍，但酒測沒有達到0.25毫克時，警方會用一套平衡測試方式，例如單腳站立、直線走路，來作為是否能安全駕駛的依據。

    鄭男就是遇到這種狀況，他連撞了兩輛車才停下來，酒測值雖然沒達到0.25毫克，但警方對他做平衡測試時，他都沒有通過，在畫同心圓的時候他的手明顯發抖，因此中斷筆畫，因此認為他還是涉犯公共危險罪，他抗議沒有喝酒，只是吃了50顆檳榔，但他沒有醉，不算是酒駕，不過一審判處3個月徒刑。

    鄭男不服提出上訴，法官認為，實務上的確有許多吃檳榔無法通過酒測的案例，但是就是因為吃檳榔可能無法通過酒測，鄭男應該更注意才對，而且他都沒有通過平衡測驗，這就證明他無法安全駕駛，所以駁回他的上訴。

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