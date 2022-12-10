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    調查2檢到「八八會館」有無不法 前檢察長鄭鑫宏出馬

    高檢署主任鄭鑫宏（右）出馬調查兩檢是否涉及違失。（資料照）

    高檢署主任鄭鑫宏（右）出馬調查兩檢是否涉及違失。（資料照）

    2022/12/10 20:47

    〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任時，曾與新北地檢署檢察官王涂芝接受警察邀約，到招待所「八八會館」唱歌，而後爆出會館負責人郭哲敏是兩檢承辦洗錢案的主嫌，引發質疑。高檢署為了查明真相，派出曾任檢察長的主任鄭鑫宏親自出馬調查，盼勿枉勿縱。

    鄭鑫宏已向相關機關調閱資料，待事證明確後，將訪談黃錦秋；此外，王涂芝雖然自請迴避偵辦洗錢案，主動接受調查，但新北檢調查完畢後，仍須交由鄭鑫宏督導，確認結論正確性，全案正如火如荼查處中，高檢署盼盡速釐清真相，無違失應回復兩檢名譽，有違失就應依法究辦。

    鄭鑫宏為司法官學院31期結業，曾任苗栗、雲林、連江等地檢署檢察長，去年檢察長任期滿6年，歸建高檢署出任主任檢察官，今年再度投入檢察長遴選，與35期的黃錦秋同列候選人。

    郭哲敏的洗錢案共有新北市調處報請台北地檢署、新北地檢署指揮刑事局兩組人馬各自偵辦，新北檢11月先行發動搜索扣押後，就有各種力量透過不同管道爆料角力，除指警大前校長陳檡文、諸多高階警官、黃錦秋、王涂芝等人涉足八八會館，還點名台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦也去過，知情人士直言本案「水很深」，不排除有人試圖干預司法與人事。

    郭哲敏的洗錢集團11月初被抄，接著就有人流出陳檡文多年前到八八會館的監視器畫面，接著有媒體隨後指黃錦秋、王涂芝也受警方招待涉足該處，黃因此被調離政風室主任一職，歸建高檢署，與廉政署主祕一職失之交臂；王涂芝也因此迴避洗錢案。

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