私人土地常被偷停車 他出狠招讓「違停仔」跑法院

私人土地不是法定道路，所以像是圖中機車停放在私人用地，即使有紅線也不算違停。（記者王捷攝）

2022/12/10 23:56

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子租台鐵空地，設立辦公室，在周圍私人土地停放車輛，常有人來違停，李男蒐證怒告3名「違停仔」侵入住宅，還附帶民事求償。但法官認為，私人土地上的告示牌不明，只用繩索圍起來，認為騎士沒有犯罪故意，判無罪。

李男在火車站附近經營停車場，他承租台鐵的用地，設辦公室，周圍的土地則用來放停車場內多餘車輛，他在空地上設立告示牌、圍繩，仍有騎士進來偷停，一次告了3名騎士侵入住宅，附帶民事賠償。

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律師林仲豪說，以刑法306條侵入住宅的要件來看，住家周圍的庭院也是住宅的一部分，是私人土地，不能隨意侵入，但是要看一般人是否能分辨私人土地、是否可以停車，假設空地用三角錐綁一段尼龍繩，裡面又有停車，這樣可能會讓人很難辨識，但如果像停車場這樣設有柵欄，還有人進來停車，說不是故意侵入，那可能說不過去了。

其中1名騎士就是拿私人土地的辨識度來抗辯，他認為李男承租的空地只有一根「隨風飄蕩」的繩子圍起來，放告示牌的地方他看不清楚，空地上還有停其他車，一般人根本無法清楚了解那是私人土地，他又不是故意要侵入別人的土地。法官也認為，這個騎士說得有道理，判決無罪，也因為刑事上無罪，附帶的民事訴訟也駁回。

律師洪明憲說，這要看法官對空地「圍籬」的認定，如果一段繩索來做圍籬，可能不具有私人土地的隱蔽性，但如果是用磚頭圍起來，這樣很容易讓人辨識，而且私人土地上的違停，因不是法定道路，所以警方無法開單，也很難處理，建議要設立明確的告示牌。

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