國民黨前高層張榮恭被狗咬 老婆挨告作證不實再駁回

國民黨前副秘書長張榮恭。（資料照）

2022/12/10 14:37

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨前副秘書長張榮恭去年在社區遭狼犬「瑪莉」咬傷，張妻出面作證，王姓飼主因此被依過失傷害罪判刑3月、賠償8萬元。王女認為張榮恭的妻子作證不實，造成她身心損害，求償55萬元，日前被高等法院駁回。

王女主張，張妻去年2月13日並未親見瑪莉咬傷張榮恭，且張榮恭所受傷勢並非瑪莉咬傷，卻於警詢及檢察官偵查中，謊稱瑪莉咬傷張榮恭，致她遭受司法追訴，不法侵害名譽權，她因此長期身心痛苦驚嚇，持續數年，而有心悸、胸悶、失眠、頭痛、血壓飆高、焦慮等傷害，持續情緒低落而有猝死或導致嚴重身心傷害的可能，且可能藉此迫使她自殺，危害甚大，故請求張妻賠償非財產上之損害，給付55萬元。

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張妻則主張，她於警詢及檢察官偵查中所為證述均屬實，張榮恭確實遭瑪莉咬傷，王女辯稱張榮恭是被自己的小狗所咬傷乃虛偽陳述。

一審駁回王女告訴，王女不服，上訴二審。

高院調閱相關資料後認為，張妻於刑案警詢及偵查中所為證述，並無對於所知實情故意作虛偽陳述，難認有何不法侵害王女的名譽權，王女依侵權行為法律關係，請求被張妻賠償非財產上之損害，為無理由，合議庭評議後駁回上訴，全案確定。

2021年2月13日，張榮恭從住處下樓、欲前往停車場關掉老婆的汽車大燈，看到「瑪莉」追逐他的愛犬「花花」，趕緊上前護狗，未料反被「瑪莉」撲倒啃咬。張尖叫求救，妻子聽到呼救聲，衝下來一把抓起「瑪莉」救夫，但張已受傷20處，氣得提起刑事、民事告訴。

張榮恭在國民黨內處理兩岸事務長達30年，2020年間曾質疑國民黨改革委員會提出的新兩岸論述「淡化」九二共識，並強調九二共識不只是歷史事實，現在仍然實際運作。

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