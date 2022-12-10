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    高雄大寮幹排惡臭油泥漂浮 環保局最高可罰300萬元

    環保局稽查業者作業浸泡區。（市府提供）

    環保局稽查業者作業浸泡區。（市府提供）

    2022/12/10 14:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市大寮區上寮路大寮排水幹線被人排放廢油污染，經市府環保局連日追查以油紋比對，今揪出1間保養油煙防制設備業者排放，更追出業者未委由合法業者處理廢棄物，竟將油泥以家用垃圾處理，將依違反廢棄物清理法開罰6千至300萬元，也將追繳不法利得，並求償緊急應變清理費用。

    大寮民眾7日深夜10時37分發現大寮排水幹線被人排放廢油污染，造成臭氣沖天、油泥漂浮，市府環保局稽查人員據報到場處理，發現排水道有底泥厭氧反應所產生的浮渣及少許油泥，立即於下游以攔油索阻隔，並漏夜採集油泥進行分析。

    環保局隔天針對上游可疑污染源進行稽查，發現上寮路有1間保養油煙防制設備業者，於廠內將靜電集塵板清洗後，廢水經由截流槽處理後排放。經環保局採集下游油泥及業者排放口廢水進行油紋分析，確認油泥為業者所產生；另排水渠道中油泥由環保局清潔隊協助抽除。

    環保局更查出業者逕自將截流槽撈除的油泥攜帶回家，以家用垃圾處理，未委由合法業者清除處理廢棄物，將依違反廢棄物清理法第28條規定，處以6000至300萬元罰鍰，同時將依法追繳不法利得，並求償相關緊急應變清理費用。

    環保局長張瑞琿呼籲業者針對設備清洗產生的廢油泥應妥善收集，並委託合法業者處理，切勿任意傾倒或排放，違者將依環保法規開罰，請民眾共同維護環境生活品質。

    高雄大寮幹排惡臭油泥漂浮，環保局採集業者工廠排放水樣送驗。（市府提供）

    高雄大寮幹排惡臭油泥漂浮，環保局採集業者工廠排放水樣送驗。（市府提供）

    環保局稽查業者進行靜電集塵板清洗作業 。（市府提供）

    環保局稽查業者進行靜電集塵板清洗作業 。（市府提供）

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