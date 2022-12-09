鄉公所團購食物放冰箱不翼而飛 遭疑竊盜課長：幫忙清冰箱

光復鄉公所有張姓課長被員工報案偷走公共冰箱的私人購買物品，被警方依竊盜罪嫌函送法辦。（記者花孟璟攝）

2022/12/09 22:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮光復鄉公所員工放在公共冰箱的食物多次遭竊，被偷東西的員工調監視器，竟發現偷東西的人是鄉公所的課長，員工要報警還被人施壓「先不要報案」，不過課長否認、強調是「幫忙清冰箱」。花蓮警方今表示，已接獲課員報案，該課長也以竊盜罪嫌函送地檢署法辦。

光復鄉長林清水說，課長的說法是東西放冰箱太久，要幫忙清冰箱，員工認為物品被偷竊，「兩邊說法不一樣」、「一定有一邊沒有講實在話」，對於員工指控事後被施壓、跟蹤，都還待司法調查釐清，非單一方指控有偷就有偷，會尊重司法結果、做出相關懲處。

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光復鄉公所員工團購買的午餐及點心，放在鄉公所公共冰箱內、上面還寫了買主的名字，但食物卻無故消失。爆料員工說，同仁因10月份確診在家隔離，無法返回鄉公所拿團購到貨的拿破崙派，該同仁1星期後痊癒上班，卻發現「派不見了」；隔天又有C同仁中午到公共冰箱取自己團購買的水餃和肉圓當午餐，卻發現食物被拿走，在團購群組詢問都無人誤拿。

為此員工申請向總務調閱監視器，卻發現有一女子身影東張西望走進倉庫並取走物品，然後快步跑向停車場，員工認出後驚呼「是課長拿走的」，團購主B及員工A氣不過，日前向警方報案。

自稱「看不下去」的爆料員工說，一開始大家都沒有聯想到是竊盜案件，只以為是有人不小心誤拿，調閱監視器才發現是公所一級主管偷竊。員工說，雖然偷竊方自稱是「清冰箱」，但從調閱畫面發現，拿破崙派到貨當天就被人拿走。員工也指控，多次被張姓課長和她的先生開車跟蹤，令員工覺得害怕恐懼，擔心「接下來會不斷被找碴、報復」，希望在調查期間能讓該課長調離現職，但公所都沒處理，今天課長都還是到公所上班。

鳳林警分局光復分駐所長吳明遠說，從監視器發現鄉公所張姓職員於案發日期，從冰箱中拿出物品，目前全案依竊盜罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

被偷走冰箱食物的員工申請調閱監視器，發現拿走食物的人是鄉公所張姓課長，拿東西後還用外套遮蓋。（光復鄉公所員工提供）

被偷拿破崙派的鄉公所員工，在團購群組詢問是否有人多拿走兩盒拿破崙派。（光復鄉公所員工提供）

花蓮有鄉公所職員團購午餐肉圓及水餃，放公共冰箱卻無故消失，員工上所內群組詢問都找不到有人誤拿。（光復鄉公所員工提供）

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