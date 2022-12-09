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    竹市刑大查獲「禁忌的零食」 竟是大麻糕點

    警方在糕點中查出大麻成分。（記者蔡彰盛攝）

    警方在糕點中查出大麻成分。（記者蔡彰盛攝）

    2022/12/09 14:25

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕警方查獲「禁忌的零食」，竟是大麻糕點！新竹市刑大接獲線報，大麻竟遭毒販製成糖果、巧克力，且直接店到店送貨，若無可靠消息檢舉，難以查知毒品竟已經堂而皇之化為甜點進到便利超商，且貨到付款無須查驗收貨人身分，竹市警南北兵分兩路直奔高雄、桃園搜索，將集團一網打盡。

    桃園地方檢察署檢察官徐銘韡指揮新竹市刑警大隊科技犯罪偵查隊，持搜索票在高雄市田寮區、桃園市大溪區分別查獲羅、吳2嫌涉嫌於網路平台販賣二級毒品大麻加工食品。

    大隊長賴耀宗指出，毒品犯罪量刑極重，但由於潛藏龐大不法利益，仍有不法犯嫌鋌而走險，羅、吳2嫌竟異想天開，將第二級毒品大麻製成糖果、巧克力、糕點等有別於一般態樣後，再以精美外觀包裝，掩飾其外觀、氣味，增加毒品隱蔽性。

    此外，歹徒利用社群軟體刊登販毒廣告，吸引青少年族群購買，並將毒品以超商店到店方式寄送，取貨時追加付款100元（使用貨到付款）即可不必查驗身分的漏洞，以規避檢警查緝；羅、吳2嫌短短3個月內，竟靠上述手法獲利近百萬元。全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

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