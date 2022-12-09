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    首頁　>　社會

    爆假交易造成2千萬呆帳 遠傳電信副總20萬元交保

    遠傳電信副總經理曾詩淵（見圖）身兼遠傳旗下新世紀資通公司董事，涉嫌假交易、真放貸的「過水交易」，經台北地檢署複訊後被諭令20萬元交保。（資料照）

    遠傳電信副總經理曾詩淵（見圖）身兼遠傳旗下新世紀資通公司董事，涉嫌假交易、真放貸的「過水交易」，經台北地檢署複訊後被諭令20萬元交保。（資料照）

    2022/12/09 08:29

    〔記者錢利忠／台北報導〕身兼遠傳電信副總經理、遠傳旗下新世紀資通公司董事的曾詩淵等經理人，被控以假交易、真放貸的「過水交易」模式，將新世紀資通約2千萬元資金借貸給數家廠商，造成該公司呆帳，台北地檢署昨指揮調查局台中市調查處等單位，兵分24路搜索、約談曾詩淵、業務處邱姓專員等13人，今凌晨訊後分別依違反證券交易法之非常規交易、商業會計法等罪諭令曾詩淵20萬元交保，其餘被告以3萬至15萬元不等金額交保或請回。

    檢調獲報，2019年間，曾詩淵與新世紀資通業務處邱姓專員等人，涉嫌以新世紀資通名義，與數家交易廠商進行十多項與工程類相關的循環過水交易，最後配合廠商還不出錢，造成新世紀資通產生呆帳損失，也間接造成母公司遠傳電信集團的損失。

    檢調調查，涉案經理人與交易廠商簽約，開立不實發票進行十多項工程交易，實際上卻沒執行相關工程，犯罪手法類似美化財報及拉升業績的過水交易；新世紀資通母公司遠傳電信為上市公司，涉案人涉及證交法非常規交易官司；涉開立不實發票的部分則涉及違反商業會計法等罪。

    此案起源於新世紀資通的合作廠商，因涉及另案採購相關弊案，被台中地檢署調查後起訴，中檢指揮台中市調查處偵辦該案期間，意外發現涉案廠商涉嫌與新世紀資通進行假交易，因涉案公司大多在北市，全案轉報請北檢指揮偵辦，並於昨天發動首波搜索及約談。

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