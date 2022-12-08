南投1縣議員、3代表當選人 樁腳涉買票聲押、交保

南投地檢署選後持續辦賄選案，許姓女樁腳為縣議員第二選區某議員當選人、草屯第四選區鎮代當選人買票，兩人合買一票2000元。示意照。（記者陳鳳麗攝）

2022/12/08 22:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地檢署選後持續偵辦現金買票案，昨天與今天傳喚第二選區縣議員當選人、第四選區鎮代當選人、第三選區鎮代當選人，及南投市第三選區市代當選人的許姓、洪姓、劉姓樁腳及多名選民，聲押許姓女樁腳，法官認為許女罪嫌重大，但無羈押必要，諭知限制住居。另兩名樁腳檢方均諭知5萬元交保。

檢察官林宥佑指揮南投縣調查站、草屯分局，偵辦許姓樁腳為南投縣第2選舉區某縣議員候選人及草屯鎮第4選舉區某鎮民代表候選人現金買票賄選案，昨天（7日）通知許姓女樁腳多名選民到案，查出許姓樁腳以2000元代價交付賄賂，請求選民投票支持該縣議員、鎮民代表候選人，而兩名候選人最終均當選。

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檢察官訊後認為，許姓樁腳投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，昨天深夜向法院聲請羈押禁見，法法院漏夜裁定認許姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知限制住居。

檢察官蔡岱霖昨天也指揮南投縣調查站、草屯警分局，偵辦洪姓樁腳為草屯鎮第3選舉區某鎮民代表候選人現金買票賄選案，經通知洪姓樁腳、多名選民到場，查得洪姓樁腳以每票500元代價交付賄賂，請求選民投票支持該鎮民代表候選人，而候選人後來也當選。訊後認為洪姓樁腳涉犯投票行賄罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知5萬元交保。

檢察官鄭宇軒今天指揮南投縣調查站、南投縣政府警察局中興分局，偵辦劉姓樁腳為南投市第3選舉區某市民代表候選人現金買票賄選案，通知劉姓樁腳、多名選民到場，查出劉姓樁腳以每票500元之代價為市民代表候選人買票，候選人後來也當選。檢察官訊後認劉姓樁腳涉犯投票行賄罪嫌重大，惟無羈押之必要，諭知交保5萬元。

南投地檢署強調，查賄「無底線」、「無上限」、「無時限」，選舉結束後，查賄團隊仍積極查緝賄選、虛設戶籍等不法案件，一旦查獲當選人賄選情事，署將提當選無效之訴，以維護選舉的公正性。

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