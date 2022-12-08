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    首頁　>　社會

    北高行駁回洪本成行政訴訟 律師：宣誓就職不受影響

    彰化縣議員洪本成2018年當選縣議員，今年爭取連任成功，但選前一度因為被中選會認定資格不符而向台北高等行政法院提出假處分，合議庭接受假處分理由裁定暫列候選人名單。（資料照，記者張聰秋攝）

    彰化縣議員洪本成2018年當選縣議員，今年爭取連任成功，但選前一度因為被中選會認定資格不符而向台北高等行政法院提出假處分，合議庭接受假處分理由裁定暫列候選人名單。（資料照，記者張聰秋攝）

    2022/12/08 19:06

    〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨彰化縣議員洪本成選前因為曾涉貪案件被判免刑，而遭中央選舉委員會（中選會）認定資格不符，洪本成因此向台北高等行政法院（北高行）提出假處分，合議庭接受假處分理由裁定暫列候選人名單，洪本成也順利當選。不過，北高行昨以洪本成訴願仍在行政院審議中為由，駁回行政訴訟，對此，洪本成委任律師洪志賢表示，並不影響洪本成的競選資格，等走完訴願流程，會再提行政訴訟，12月25日洪本成一樣可以參加宣誓就職。

    洪志賢指出，全案起因於北高行裁准洪本成聲請定暫時狀態假處分，法官於10月19日裁定書，要求洪本成在裁定送達10日內提起本案訴訟，逾期未起訴法院即會撤銷裁定，據此洪本成依法官裁示提起本案訴訟。

    洪志賢說，該案同樣在北高行審查，只是不同法庭的法官，認定全案必須先走完行政院的行政訴願後，才能再提起本案行政訴訟，因此駁回行政訴訟，這只是形式效力，並無實質效力，不影響洪本成的競選資格，因此是否提起抗告，他們仍在評估，等行政訴願有了結果，再依法提起本案行政訴訟。

    彰化縣選委會表示，未來洪本成如果訴願成功或者行政訴訟勝訴，當選就無疑義，但若訴願失敗，行政訴訟也敗訴，中央選委會就會對洪本成提起民事的當選無效之訴，時間就看法院審理進度。

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