北高行駁回洪本成行政訴訟 律師：宣誓就職不受影響
2022/12/08 19:06
〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨彰化縣議員洪本成選前因為曾涉貪案件被判免刑，而遭中央選舉委員會（中選會）認定資格不符，洪本成因此向台北高等行政法院（北高行）提出假處分，合議庭接受假處分理由裁定暫列候選人名單，洪本成也順利當選。不過，北高行昨以洪本成訴願仍在行政院審議中為由，駁回行政訴訟，對此，洪本成委任律師洪志賢表示，並不影響洪本成的競選資格，等走完訴願流程，會再提行政訴訟，12月25日洪本成一樣可以參加宣誓就職。
洪志賢指出，全案起因於北高行裁准洪本成聲請定暫時狀態假處分，法官於10月19日裁定書，要求洪本成在裁定送達10日內提起本案訴訟，逾期未起訴法院即會撤銷裁定，據此洪本成依法官裁示提起本案訴訟。
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洪志賢說，該案同樣在北高行審查，只是不同法庭的法官，認定全案必須先走完行政院的行政訴願後，才能再提起本案行政訴訟，因此駁回行政訴訟，這只是形式效力，並無實質效力，不影響洪本成的競選資格，因此是否提起抗告，他們仍在評估，等行政訴願有了結果，再依法提起本案行政訴訟。
彰化縣選委會表示，未來洪本成如果訴願成功或者行政訴訟勝訴，當選就無疑義，但若訴願失敗，行政訴訟也敗訴，中央選委會就會對洪本成提起民事的當選無效之訴，時間就看法院審理進度。