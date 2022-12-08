為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國民黨想用不當黨產支付黨工9.8億退休金 法院不准

    黨產會拒絕國民黨申請動用「中央投資」、「欣裕台」的股利、減資款，以支付上百名黨工的退休金共9.8億多元，北高行認為黨產會的決定沒有問題，判國民黨敗訴。（資料照）

    黨產會拒絕國民黨申請動用「中央投資」、「欣裕台」的股利、減資款，以支付上百名黨工的退休金共9.8億多元，北高行認為黨產會的決定沒有問題，判國民黨敗訴。（資料照）

    2022/12/08 18:42

    〔記者溫于德／台北報導〕4年前，黨產會收到國民黨申請，請求動用「中央投資」、「欣裕台」兩家公司的股利、減資款以及拍賣兩家公司的股權，以支付680名黨工的退休金共9億8194萬176元，黨產會認為兩家公司是不當黨產而拒絕，經國民黨提告，台北高等行政法院認為黨產會的決定沒有問題，今判國民黨敗訴，可上訴。

    黨產會2018年6月26收到國民黨申請，請求動用中投2015年的股利1億3602萬0216元、2016年度股利7億364萬2273，以及欣欲台減資款11億3966萬2489元，加上拍賣兩家公司的股權所得，用以支付680名黨工的退休金共9億8194萬176元。

    黨產會委員認為，中投、欣欲台已被認定為國民黨附隨組織，並凍結兩公司資產，國民黨仍打兩家公司股利、減資款的算盤，要用不當黨產資產支付給退休黨工當，一次結清款項及18％優退。

    委員也強調，中投、欣裕台的股權是國民黨不當取得財產，股利及減資款都屬於股權一部份，必須收歸國有，不在許可的範圍內。

    經國民黨提告，北高行認為，黨產條例第6條「認定」為不當取得財產，代表命政黨將不當取得的財產移轉國有或地方自治團體、原所有權人，而中投、欣欲台已經被認定是不當取得的財產，目前只是待移轉而以，國民黨就沒有處分的權利，因此，黨產會的決定沒有問題，今判國民黨敗訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    檢舉獎金至今仍未發出 黨產會鼓勵民眾檢舉不當黨產
    2022/12/07 10:46

    檢舉獎金至今仍未發出 黨產會鼓勵民眾檢舉不當黨產
    黨產會行政處分進度 逾830億黨產應歸還
    2022/11/04 05:30

    黨產會行政處分進度 逾830億黨產應歸還

    後勁溪景色迷人 水岸景觀宅稀有創價
    馬英九、呂秀蓮力挺救國團 陳師孟轟「政治雜草」
    2022/11/03 12:00

    馬英九、呂秀蓮力挺救國團 陳師孟轟「政治雜草」
    黨產會行政處分應歸還國家不當黨產 林峯正：逾830億
    2022/11/03 10:36

    黨產會行政處分應歸還國家不當黨產 林峯正：逾830億

    婆媽搶翻天 「這個部位」保健品爆紅
    中投欲標售日本台貿公司金母雞 行政法院判敗訴
    2022/09/08 19:12

    中投欲標售日本台貿公司金母雞 行政法院判敗訴
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播