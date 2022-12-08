國民黨想用不當黨產支付黨工9.8億退休金 法院不准

黨產會拒絕國民黨申請動用「中央投資」、「欣裕台」的股利、減資款，以支付上百名黨工的退休金共9.8億多元，北高行認為黨產會的決定沒有問題，判國民黨敗訴。（資料照）

2022/12/08 18:42

〔記者溫于德／台北報導〕4年前，黨產會收到國民黨申請，請求動用「中央投資」、「欣裕台」兩家公司的股利、減資款以及拍賣兩家公司的股權，以支付680名黨工的退休金共9億8194萬176元，黨產會認為兩家公司是不當黨產而拒絕，經國民黨提告，台北高等行政法院認為黨產會的決定沒有問題，今判國民黨敗訴，可上訴。

黨產會2018年6月26收到國民黨申請，請求動用中投2015年的股利1億3602萬0216元、2016年度股利7億364萬2273，以及欣欲台減資款11億3966萬2489元，加上拍賣兩家公司的股權所得，用以支付680名黨工的退休金共9億8194萬176元。

請繼續往下閱讀...

黨產會委員認為，中投、欣欲台已被認定為國民黨附隨組織，並凍結兩公司資產，國民黨仍打兩家公司股利、減資款的算盤，要用不當黨產資產支付給退休黨工當，一次結清款項及18％優退。

委員也強調，中投、欣裕台的股權是國民黨不當取得財產，股利及減資款都屬於股權一部份，必須收歸國有，不在許可的範圍內。

經國民黨提告，北高行認為，黨產條例第6條「認定」為不當取得財產，代表命政黨將不當取得的財產移轉國有或地方自治團體、原所有權人，而中投、欣欲台已經被認定是不當取得的財產，目前只是待移轉而以，國民黨就沒有處分的權利，因此，黨產會的決定沒有問題，今判國民黨敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法