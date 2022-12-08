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    鄭麗文控出差美國用公帑爽玩 空總：覈實報支無濫花浮報

    立委鄭麗文今質詢爆料質疑空勤總隊出差用公帑爽玩。對此，空勤總隊回應表示，相關費用依規定覈實報支，絕無濫花浮報。（記者闕敬倫翻攝）

    立委鄭麗文今質詢爆料質疑空勤總隊出差用公帑爽玩。對此，空勤總隊回應表示，相關費用依規定覈實報支，絕無濫花浮報。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/12/08 17:59

    〔記者闕敬倫／新北報導〕立法院今天舉行內政委員會，立委鄭麗文質詢時指稱，內政部空勤總隊今年8月前往夏威夷開會，待10天花費60萬元，質疑空總出差用公帑爽玩。對此，空勤總隊回應表示，相關費用依規定覈實報支，絕無濫花浮報。

    空勤總隊指出，8月15日至17日派員參加美軍召開UH-60M直升機天鳶專案後續專案議題研討會，8月15日至19日併同參加陸軍AH-64E直升機、包含3項同UH-60M直升機裝備研討會，受美軍通用直升機專案辦公室邀請與陸軍實際參與會議，進行議題研討共計5日，符合出國研究計畫規定。

    空勤總隊說，美方此次會議將UH-60M及AH-64E等2型直升機專案會議合併召開，UH-60M專案會議召開完竣後，隨即召開UH-64E、包含相關UH-60M裝備議題，實際配合陸軍開會日期自111年8月15至19日，共計5日參加研討會，會議中檢討2型機消失性商源議題，空勤總隊與陸軍團隊共同與美軍探討及研議相關作為，皆符合公務開會計畫內容，沒有違反規定。

    空總強調，出國相關旅費皆依行政院主計總處相關報支要點核銷，此次開會行程絕無以考察之名行玩樂之實情事，旅費全程皆覈實報支，絕無浮濫花費之情事。

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