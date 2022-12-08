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    兩惡徒擁3槍住飯店 警持盾牌包圍電梯壓制

    警方於電梯內逮捕羅男，查獲手槍等證物。（警方提供）

    警方於電梯內逮捕羅男，查獲手槍等證物。（警方提供）

    2022/12/08 13:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊、豐原分局等單位，前天、昨天（6、7日）查獲兩起槍械、毒品與詐欺機房案，擁槍自重且涉嫌販毒的羅姓、曾姓男子，竟把高檔飯店當據點，警察持盾牌包圍飯店電梯逮捕兩人，羅男當時身上有雙槍，曾男有1把手槍，幸好沒有駁火，但過程仍相當驚險，另一名擁槍且涉嫌販毒的蕭姓男子，代步的賓士豪車，竟是懸掛偽造的車牌，警方共逮捕11人（含3名詐欺嫌犯），依毒品、槍砲等罪名法辦。

    中市警局刑警大隊及豐原分局等單位組成專案小組，得知羅、許、曾等男子，涉嫌販毒且擁槍自重，前天持台中地方法院所核發搜索票，兵分多路同步執行打擊行動，在一家高檔飯店內，趁著曾男與羅男搭乘電梯時，一擁而上制伏兩人，羅男當時身上有兩把槍，曾男則帶一把手槍，搭乘電梯時，曾男還用整包的衛生紙遮臉，避免被監視器拍到行蹤，但在優勢警力突襲之下，兩人沒有拔槍反抗的機會，過程相當驚險。

    警方調查，曾男長期租用高檔飯店的房間，羅男到飯店找曾男，卻沒想到被警方在電梯包圍緝捕，員警逮捕羅男、曾男與許男等6人，還抓到3名詐欺機房的騙徒（共9人），查扣查扣海洛因、安非他命、愷他命、大麻、毒品咖啡包、毒品原料數公斤及分裝器具，以及長槍3支、短槍5支、電擊槍1支、子彈86顆等非法槍械，還有改造槍彈的機械工具一批，此一犯罪集團，涉嫌經營網路博弈推廣機房，員警於機房內，查獲電腦主機6台、電腦螢幕10台、平板1台、手機36支、現金47萬餘元。

    此外，刑警大隊偵七隊日前亦接獲檢舉指出，蕭姓男子於中部地區販賣第一、二級毒品並擁槍自重，在中檢指揮下，昨天持搜索票執行，現場除起獲長槍1支、短槍3支、子彈120顆、毒品海洛因、安非他命、卡西酮、現金9萬餘元，並於蕭嫌住處另案逮捕逃亡逾4個月的陳姓通緝犯，還發現蕭男的賓士車，竟懸掛造假的車牌。

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    員警很快壓制羅男，他沒有機會持槍反抗。（警方提供）

    員警很快壓制羅男，他沒有機會持槍反抗。（警方提供）

    羅男身上有大筆現金與手槍。（警方提供）

    羅男身上有大筆現金與手槍。（警方提供）

    員警持盾牌包圍電梯，趁門打開時一擁而上。（警方提供）

    員警持盾牌包圍電梯，趁門打開時一擁而上。（警方提供）

    涉嫌擁槍自重且販毒的蕭男，其賓士車懸掛造假的車牌。（警方提供）

    涉嫌擁槍自重且販毒的蕭男，其賓士車懸掛造假的車牌。（警方提供）

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