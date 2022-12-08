貓咪車禍路倒 警察「黑貓宅急便」救援畫面曝光

員警趕緊救援被撞傷路倒的黑貓，卻被狠咬手掌。（圖由警方提供）

2022/12/08 11:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第六分局市政派出所警員沈柄叡、陳建宇，本月5日（大前天）巡邏時，見一隻黑色小貓倒臥車道中間，暖心員警立即下車救援，卻被受驚嚇的貓咪狠咬一口，手掌被咬傷，但仍將小貓帶回派出所，通知民間動物保護團體就醫安置，警方說，救命不分貴賤，尊重生命、保護動物之心，是不能被衡量的「無價」。

上述兩名員警，駕駛警車巡邏，行經西屯區市政南一路時，發現1隻黑色小貓咪奄奄一息倒臥車道中間，立即下車救援，員警發現黑色小貓咪身上有多處撕裂傷，後腳無法行走，疑似是過馬路時，被不明車輛撞傷，立刻將巡邏車停在貓咪前方，提供安全保護，確保黑貓不再被2次追撞。

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警員找來紙箱，將貓安置紙箱，過程中員警的手被飽受驚嚇的貓咪咬傷，但為了安全著想，員警忍著疼痛將牠放入紙箱，還不斷安撫「小貓咪，不要怕，帶你回派出所」，用巡邏車載回派出後通知民間動保團體，帶往就醫及提供後續照料，讓黑貓化險為夷。

警方表示，救命不分貴賤，尊重生命、保護動物是不能被衡量的，員警能迅速作出判斷，並與民間動保團體合作救助小生命，相當有善心，警方另外提醒，如若遇到受傷動物可撥打動保處24小時專線請求救援。

員警將警車擋在路倒貓咪前方，避免被汽機車二度撞上。（圖由警方提供）

員警忍著疼痛將牠放入紙箱，還不斷安撫「小貓咪，不要怕」。（圖由警方提供）

黑貓受到驚嚇，不斷的「哈氣」警戒。（圖由警方提供）

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