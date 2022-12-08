汐止11月連逮17名車手 警：詐團別再來汐止

林姓男子6月間到超商ATM提領詐款後，被監視器拍到，汐止警方鍥而不捨，花了5個多月逮到他，訊後將他依詐欺罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

2022/12/08 10:30

〔記者林嘉東／新北報導〕林姓男子缺錢花用，當起車手替詐團提領詐款，警方鍥而不捨，花了5個多月逮到他，讓詐團又少了一名車手；汐止警統計11月1個月內，累計連逮17名車手，除呼籲市民別輕易受騙，也嗆詐團別再來汐止。

新北市汐止警分局今年6月間獲報，汐止派出所轄內出現詐欺車手四處提領詐款。

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汐止派出所成立專案小組追查發現，提領詐款的車手十分狡猾，提領詐款前、後，為了躲避路口監視器，不走大馬路，刻意走在沒有監視器的巷內。

此外，提領詐款後丟棄路旁，改由第二名車手接手取走，讓警方難以追緝。

經警方鍥而不捨擴大調閱周邊監視器與叉比對車手身分，鎖定住在台北市萬華區的22 歲林男涉有重嫌，前往將他逮捕。

林供稱，他因替朋友擔保而欠下債務，為償還債務才加入詐團擔任車手。

林說，他依詐團上游指示到過台北市松山、南港、與新北市汐止區等地ATM提領詐款，已不記得總共提領過多少錢。

汐止警方提供6月26日那天他被監視器拍下的畫面，林才供出，那天他一共提領2次共3萬元。

林還說，不論他當天領多少錢，詐團都會給他3000元做為報酬。警訊後，將林男依詐欺罪函送士林地檢署偵辦。

汐止派出所所長楊幼暉指出，詐騙橫行，警方統計近來詐團行騙汐止市民手法，多為冒充公務機關人員及分期付款扣款錯誤等詐騙手法。

警方接連破獲詐騙車手，統計11月間1個月內，共查獲17名車手，嗆詐團別再來汐止犯案；此外，將持續與第一線金融機構及超商合力攔阻詐騙，維護市民財產安全。

林姓男子6月間到超商ATM提領詐款後，被監視器拍到，汐止警方鍥而不捨，花了5個多月逮到他，訊後將他依詐欺罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

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