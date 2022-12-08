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    首頁　>　社會

    駕駛大貨車載農具過路口 一口氣拉倒3燈桿

    45歲王男昨晚駕駛大貨車，因車身過高勾到電線，接連拉倒3根交通號誌燈桿。（記者蔡昀容翻攝）

    45歲王男昨晚駕駛大貨車，因車身過高勾到電線，接連拉倒3根交通號誌燈桿。（記者蔡昀容翻攝）

    2022/12/08 10:21

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕45歲王姓男子昨（23日）晚駕駛大貨車，載著農用機具行經宜蘭市中山路三段，因車身過高勾到電線，隨後接連拉倒3根交通號誌燈桿，並駛離現場，警方循線找到王男後，依違反道路交通管理處罰條例開出2張罰單。

    7日晚間11時許，王男駕駛載著農用機具的大貨車，沿中山路三段北往南方向行駛，至同慶街口時，車身過高不慎勾到電線，隨後接連拉倒3根交通號誌燈桿，導致路口3根號誌燈桿傾倒，王男肇事後駛離現場。

    警方調閱路口監視器鎖定車牌，今（8日）午夜0時30分掌握王姓駕駛身分並通知到案說明，酒測值0，全案依道路交通管理處罰條例肇事後未依規定處理，可處1000元以上3000元以下罰鍰；汽車載運貨物超過規定高度，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，詳細肇事原因待後續調查釐清。

    警方通報宜蘭縣政府相關單位到場修復號誌，並派遣警力前往疏導交通，今晨2時許清除損壞號誌，交通恢復順暢。

    另，警方疏導期間，也意外查獲一件酒駕案，56歲任姓男子駕駛轎車，行經事故路口時，見到警方神情有異，拉下車窗後，警方聞到酒味，進行酒測發現酒測值達0.45，依公共危險罪嫌辦理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    45歲王男昨晚駕駛大貨車，因車身過高勾到電線，接連拉倒3根交通號誌燈桿。（記者蔡昀容翻攝）

    45歲王男昨晚駕駛大貨車，因車身過高勾到電線，接連拉倒3根交通號誌燈桿。（記者蔡昀容翻攝）

    45歲王男昨晚駕駛大貨車，因車身過高勾到電線，接連拉倒3根交通號誌燈桿。（記者蔡昀容翻攝）

    45歲王男昨晚駕駛大貨車，因車身過高勾到電線，接連拉倒3根交通號誌燈桿。（記者蔡昀容翻攝）

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