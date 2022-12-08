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    頭獎大滿貫又連開2期今彩539頭獎 聚財原因又多一項

    今年4月25日開出威力彩頭獎，湊成頭獎四大滿貫的埔里鎮鑫來旺彩券行，上月7日和本週一（5日）都開出今彩539頭獎，3名民眾買世足運彩也中38倍獎金。（鑫來旺彩券行提供）

    今年4月25日開出威力彩頭獎，湊成頭獎四大滿貫的埔里鎮鑫來旺彩券行，上月7日和本週一（5日）都開出今彩539頭獎，3名民眾買世足運彩也中38倍獎金。（鑫來旺彩券行提供）

    2022/12/08 07:52

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕真的很旺！南投縣埔里鎮鑫來旺彩券行，今年4月開出威力彩頭獎後，湊滿頭獎四大滿貫，上月11月7日和本週一相隔4週都開出今彩539頭獎，連世界盃足球賽都有結拜3兄弟各花3000元買運彩，猜中正確比數各獲38倍獎金，即每人各得34.2萬元，業者陳冠雄說，很多人都說埔里位處台灣中心掌管東西南北財，對面是郵局有錢水滿動外，最近常有隻流浪貓來店裡遊逛，有人說牠是招財貓帶來財神。

    埔里鎮的鑫來旺彩券行，2017年除夕開出大樂透頭獎2.17億元，2018年12月31日開出雙贏彩1500萬元，2021年2月的除夕又開出今彩529頭獎800萬元，今年4月25日在威力彩連19摃之後，由該彩券行和台北市北投區的彩券行開出頭獎，兩名得主合得9.5億元。得主8月託台彩公司代轉16.8萬元紅包給該彩券行，業者全數捐給慈善機構。

    幸運之財上月和這個月再度降臨該彩券行，上月7日開出今彩539頭獎，本週一（5日）晚上又開出今彩539頭獎，兩期頭獎獎金合計1600萬元。業者陳冠雄說，這兩期今彩539都是週一晚上開獎，得獎者購買時間是從週六晚間8點後到週一晚間8點前，猜想有可能是週日到埔里的遊客，離開前到彩券行買彩券當伴手禮，因為是外地人所以中頭獎也未再現身。

    陳冠雄說，財神爺特別眷顧下，有3個結拜的好朋友11月28日一起前來買世足盃的運動彩券，他們各出3000元，預測南韓對迦納的正確比數是2比3，結果各抱回38倍獎金。

    陳冠雄也說，先前開出威力彩等頭獎 四大滿貫後，有民俗專家說，因彩券行對面郵局、旁邊有加油站，郵局存錢有流動的錢水，而旁邊有加油站更旺，後來也有人說，埔里鎮有合歡山流下來的水，埔里水充沛，礦泉水工廠多，財水自然也多，但最近發現店裡來了隻流浪貓，牠常常進來遊逛一下，顧客看到牠都說「招財貓來了」，果然牠出現後，不只顧客買運彩中38倍獎金，且5日又開出今彩539頭獎。

    鑫來旺彩券行的斜對面是埔里郵局，被認為帶來流動的財水。（記者陳鳳麗攝）

    鑫來旺彩券行的斜對面是埔里郵局，被認為帶來流動的財水。（記者陳鳳麗攝）

    彩券行業者陳冠雄說，店裡最近來了一隻流浪貓，顧客說牠是招財貓，顧客連連中今彩539頭獎和世足運彩。（鑫來旺彩券行提供）

    彩券行業者陳冠雄說，店裡最近來了一隻流浪貓，顧客說牠是招財貓，顧客連連中今彩539頭獎和世足運彩。（鑫來旺彩券行提供）

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