槍擊要犯入監15年 悲慘轉折讓他蛻變成好人

蔡文貴（左）立志當好人。（記者吳政峰攝）

2022/12/07 20:26

〔記者吳政峰／台北報導〕更生人蔡文貴曾因毒品、槍砲等案件被警方列為要犯追緝，前後入監服刑15年，期間親友陸續過世，讓在牢中的他大澈大悟，不只捐出獄中勞作金，2020年出獄後還成立「善之旅」團體幫助底層族群，且拒絕外界資助，全憑團員自掏腰包奉獻。蔡文貴7日到法務部分享更生經驗，立志透過行善與自力更生，洗刷過去的污名。

蔡文貴表示，過去因為義氣而走偏人生道路，前後入監多達15年，多虧家人與朋友不放棄，經常前往探視，成為牢中的一線曙光，沒想到世事多變，親人與好友一個一個過世，原本陪伴他度過漫漫長夜的助力，瞬間瓦解，但他也從這時候才了解，唯有自己改變，才可能擁有不同的人生。

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蔡文貴拘禁在屏東監獄期間參與製作知名的鼎新醬油，並把賺取的勞作金以受刑人名義捐給弱勢族群，證明了浪子真的會回頭。2020年假釋出獄後，蔡文貴號召朋友籌處「善之旅」團體，成員共94人，其中包含10幾位更生人，利用自力更生賺得的錢，幫助底層族群，且拒絕外界資助。

蔡文貴指出，很多更生人擔心前科會被放大檢視，但他認為，自己犯的錯沒有理由迴避，應採取正面積極的態度去證明自己「真的改變」，只要腳踏實地工作、認真幫助別人，有天一定能下架過去的污名。

在牢中靠著看影片學習「變臉」與「魔術」，蔡文貴出獄後靠著表演賺錢，同時在葬儀社服務，但他直言「善之旅」才是他的本業，盼每位更生人都能夠重新走回正途，不要再讓家人傷心失望，重新創造有意義的人生。

法務部長蔡清祥表示，阿貴的復歸社會經驗有許多關鍵，包括監所長官的啟發、自身的反省與沉澱，更重要的是身邊的家人、朋友都沒有放棄他，還有熱情鄉親的賞識、網友及觀眾的鼓掌喝采，都照亮了他的復歸之路，足見人際網絡的支持及社會的肯定接納，是更生朋友成功復歸的重要契機。

法務部參事林嚞慧指出，阿貴在獄中沉澱反省後決定走出自己的道路，出獄後成立「善之旅」，積極關懷弱勢，號召朋友一起行善，勇於面對過往坦然認錯，開創嶄新且有意義的人生。法務部因而請關心社會議題的YouTuber「SALU」合作，由其成員林子竣先生南下屏東與阿貴拍攝「我的更生朋友曾是槍擊要犯」紀錄影片。

阿貴從一位槍擊要犯蛻變成行善者，7日到法務部親口說出自己的改變，甚至表演精湛的川劇變臉技術，展現洗心革面之毅力及苦練成果，讓法務部不少人讚嘆連連。

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法務部參事林嚞慧表示，盼社會給予更生人機會重建生活。（記者吳政峰攝）

法務部肯定蔡文貴的轉變。（記者吳政峰攝）

蔡文貴到法務部表演變臉。（記者吳政峰攝）

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