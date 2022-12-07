12/7 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落台南、雲林。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/12/07 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月7日）開獎的第111000292期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由台南市歸仁區大廟里大廟一街133號1樓的「達樂彩券行」與雲林縣斗六市中正路106號的「財神福投注站」開出；第111000292期雙贏彩頭獎摃龜。

第111000292期雙贏彩中獎號碼為「02、08、09、10、11、12、13、14、16、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，可得10萬元；參獎共136注中獎，每注可得500元；肆獎共1482注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第111000292期今彩539中獎號碼為「01、10、25、34、36」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共6681注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6845注中獎，每注可得50元。

第111000292期39樂合彩中獎號碼為「01、10、25、34、36」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共199注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬203注中獎，每注可得1125元。

第111000292期3星彩中獎號碼為「876」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000292期4星彩中獎號碼為「2774」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法