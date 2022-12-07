北市殯葬處前副處長涉收賄 確定羈押禁見

檢廉懷疑台北市殯葬管理處前副處長王文秀（小圖：取自YouTube「台北進行式」廣播節目；大圖，記者錢利忠攝）涉嫌收賄，向法院聲請羈押禁見獲准。（資料照）

2022/12/07 18:56

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市文山區公所主秘王文秀擔任北市殯葬管理處副處長期間，涉嫌圖利兩家殯葬業者取得標案，日前被台北地院依涉嫌違反職務收賄等罪裁定羈押禁見。王文秀不服，提起抗告，高等法院7日裁定駁回，全案確定。

王文秀抗告主張，原裁定先認定同案共犯3人已完全交代交付被告款項之時間、地點、確切金額等，已無串證之虞，又以她有「勾串共犯、證人及湮滅證據之虞」為由羈押，理由前後顯有矛盾。檢察官曾於另案偵查中主張她的帳戶自2020年11月23日起至2021年12月27日止，有不明款項總計約120萬餘元存入，認她涉犯財產來源不明罪而向法院聲請羈押，重複聲請羈押顯違反一事不再理原則。檢察官於前案偵查中，已傳喚她的配偶到庭訊問，顯無串證更改筆錄的可能。原裁定認全案有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，實有未恰。

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高院指出，王文秀雖否認犯行，惟依相關供述證據及卷附證據，足認她涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財務罪、第6條之1第1款財產來源不明罪等罪，嫌疑確屬重大。

高院表示，王文秀擔任副處長期間，曾涉利用職務上機會向不同廠商索取財物，供詞與已到案共犯、證人的供述間顯有出入，另有相關證人尚未到案，佐以其薪轉帳戶於2019年1月8日起至2022年1月13日之間，確有以極高頻率存入不明資金及於三年間累加金額將近250萬元的情形，是否涉犯他罪，尚待後續偵查，且王亦有刪除通訊軟體對話紀錄等行為，不能排除仍有與共犯、證人間相互勾串及湮滅證據的可能性。

針對王文秀辯稱檢察官重複聲請羈押違反「一事不再理原則」及不可能串證，高院認為，偵查乃連續、浮動過程，本案案情尚未釐清，王文秀所為又似居於關鍵地位，牽涉相關人士眾多，原裁定已考量她任職期間並非短暫、不明來源資金數額非少，並敘明所涉財產來源不明罪部分，有事實足認有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞。

高院認為王文秀的羈押原因仍存在，並衡酌偵查階段尚有諸多疑點需釐清，且有共犯、證人仍待檢察官追查，若命具保、責付、限制住居等其他對被告自由權侵害較輕微的強制處分措施，均不足以確保本案後續偵查程序的順利進行，故還是有羈押必要性，評議後駁回其抗告，不得再提。本案合議庭成員為審判長法官陳德民、陪席法官鄭富城、受命法官葉力旗。

今年3月，王文秀因涉洩漏北市殯葬處的2件標案，被檢廉搜索約談，獲北院裁定60萬元交保。檢廉勘查王文秀等被告的手機，從已刪除訊息中，還原她疑曾向2家廠商索賄數十萬元的對話內容，上月底發動第2波搜索。

檢廉調查，王文秀於2019年間於二殯停車場工程招標案及申造生命紀念館2案中，涉向2家業者索賄，共收取數十萬元賄款。二殯停車場工程仍進行中，預計2023年完工，生命紀念館案則因緊鄰道路且寬度不夠而卡關，業者疑找王文秀幫忙，後續涉及行收賄等不法情事。

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