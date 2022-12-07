拒酒測被罰18萬元 他薪資被扣押急借錢繳清罰鍰
〔記者王定傳／新北報導〕46歲賴姓男子因拒絕酒測被罰18萬元，其中13萬元未繳納，加上其他交通違規罰鍰、滯納健保費，陸續被移送至行政執行署新北分署執行，新北分署先發函囑託地政機關辦理查封賴男房產，賴男毫無反應，直到他任職的公司通知其薪資被扣押後，才急忙借錢一次繳清罰鍰及健保費，合計16萬5000餘元。
新北分署指出，去年9月6日上午7時50分，賴男騎車行經新北市蘆洲區三民路一帶，遇警察攔檢酒測，因拒絕酒測，被新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，其中13萬元未繳納，於今年8月間移送新北分署執行。
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不僅如此，賴男還因「駕駛執照經註銷仍駕駛機車」及「轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌行駛」分別遭裁罰9000元及900元，又有3次未依規定繳納ETC通行費遭罰900元，另外滯納健保費2萬8000餘元，陸續被移送執行。
新北分署於今年8月間先發函囑託地政機關辦理查封登記賴男位於蘆洲的房子，但經過3個月，賴男竟均毫無反應，書記官只好續於11月間至現場張貼封條，並核發執行命令扣押賴男薪資債權。
本月1日，賴男才親至新北分署向書記官表示，他之前曾因酒駕被移送法辦，這次被警察攔檢，因擔心再被移送法辦，因而拒絕酒測，原已向交通事件裁決處辦理分期繳納，但因經濟困難，只繳納5期共5萬元。
賴男表示本案被移送執行後，自己及家人都未曾查看過信箱，不知房子已被查封，直到公司通知薪資被扣，才知道事情大條了，趕忙借錢將欠款一次繳清；書記官詢問他有無看見貼在門邊牆上的封條？賴男回說沒看見，可能被小孩撕掉了。