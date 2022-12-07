拒酒測被罰18萬元 他薪資被扣押急借錢繳清罰鍰

賴男（圖左）至新北市政府交通事件裁決處派駐新北分署服務窗口以現金繳清交通違規罰鍰及健保費。（圖由新北分署提供）

2022/12/07 14:50

〔記者王定傳／新北報導〕46歲賴姓男子因拒絕酒測被罰18萬元，其中13萬元未繳納，加上其他交通違規罰鍰、滯納健保費，陸續被移送至行政執行署新北分署執行，新北分署先發函囑託地政機關辦理查封賴男房產，賴男毫無反應，直到他任職的公司通知其薪資被扣押後，才急忙借錢一次繳清罰鍰及健保費，合計16萬5000餘元。

新北分署指出，去年9月6日上午7時50分，賴男騎車行經新北市蘆洲區三民路一帶，遇警察攔檢酒測，因拒絕酒測，被新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，其中13萬元未繳納，於今年8月間移送新北分署執行。

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不僅如此，賴男還因「駕駛執照經註銷仍駕駛機車」及「轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌行駛」分別遭裁罰9000元及900元，又有3次未依規定繳納ETC通行費遭罰900元，另外滯納健保費2萬8000餘元，陸續被移送執行。

新北分署於今年8月間先發函囑託地政機關辦理查封登記賴男位於蘆洲的房子，但經過3個月，賴男竟均毫無反應，書記官只好續於11月間至現場張貼封條，並核發執行命令扣押賴男薪資債權。

本月1日，賴男才親至新北分署向書記官表示，他之前曾因酒駕被移送法辦，這次被警察攔檢，因擔心再被移送法辦，因而拒絕酒測，原已向交通事件裁決處辦理分期繳納，但因經濟困難，只繳納5期共5萬元。

賴男表示本案被移送執行後，自己及家人都未曾查看過信箱，不知房子已被查封，直到公司通知薪資被扣，才知道事情大條了，趕忙借錢將欠款一次繳清；書記官詢問他有無看見貼在門邊牆上的封條？賴男回說沒看見，可能被小孩撕掉了。

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