天天拿標語上街頭 彰警「嗶嗶哥」獲交通金安獎

彰化縣警局交通隊員警「嗶嗶哥」江敦霖（右1）天天拿標語上街頭交通宣導，獲警政署警政委員詹永茂（中）頒發交通警察績優獎。（江敦霖提供）

2022/12/07 13:43

〔記者湯世名／彰化報導〕交通部6日頒發金安獎表揚全國271名優良汽車駕駛、導護老師、交通警察與行政單位，其中彰化縣警局交通隊警員「嗶嗶哥」江敦霖因手持自製標語在路口交通宣導，活潑生動的內容引起用路人共鳴，還曾救了1名駕駛，榮獲交通警察績優獎，他也是彰化縣唯一獲獎者。江敦霖說，活潑生動的宣導，行車族更容易記住，希望能將事故發生率降到最低。

交通部主辦的金安獎昨天頒獎，由交通部政務次長陳彥伯、教育部主任秘書廖興國、警政署警政委員詹永茂頒獎，向維護交通安全有功者致敬。

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「來來來，大家把眼睛借我一下，機車後視鏡不只可以照您的帥、您的美，最重要還可以照旁邊有沒有車，一個小小的動作就足以保護您自己。」江敦霖天天在彰化市街頭趁著紅燈汽機車停等空檔，拿出自製的標語牌對著用路人透過麥克風宣導交通安全，宣導內容包括有白天行車開頭燈、轉彎或變換車道應在30公尺前提早打方向燈，並且觀看後視鏡來護身。另外一塊標語牌則圖文並茂，以媒體報導的大型車與機車族交通事故來宣導遠離大型車，危險不近身。

江敦霖以交通安全標語牌，加上指揮交通時搭配口哨的「嗶嗶聲」，活潑生動的語調，吸引汽機車族的目光，紛紛將車頭燈打開。自製解說牌站在街口指揮交通爆紅，內容生動活潑大獲好評。

江敦霖說，交通教育是相當重要的一環，街頭就是最好的執法教材，比照本宣科更有效，100人當中只要有1人聽進去，並且真正去做，等於救了至少1個家庭，達到他宣導的目的。謝謝上級單位對他在交通工作的肯定，這是他在交通工作繼續奮鬥努力的最佳後盾。

彰化縣警局交通隊員警「嗶嗶哥」江敦霖（右）天天拿標語上街頭交通宣導，獲用路人好評。（記者湯世名翻攝）

彰化縣警局交通隊員警江敦霖天天拿標語上街頭交通宣導，活潑生動的內容引起用路人共鳴，榮獲交通警察績優獎。（記者湯世名翻攝）

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