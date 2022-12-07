2018年公投疏失挨罰20萬 中選會前主委聲請釋憲被駁

中選會前主委陳英鈐被罰款20萬，聲請釋憲被駁。（資料照）

2022/12/07 10:57

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定中央選舉委員會前主委陳英鈐2018年在任時，辦理地方公職人員選舉暨10起公投案，未依台北高等行政法院裁定修正公投的選舉公報，導致中選會最後得花931萬元撤銷公告，因而提起彈劾，公懲會（現改制懲戒法院）判罰20萬元。陳英鈐不服，聲請釋憲，日前被憲法法庭裁定不受理。

陳英鈐聲請釋憲共提出18項主張，分為立法院若制定同性伴侶法，不符合憲法保障同性別者結婚自由之平等保障，司法院釋字第748號及739號解釋應予補充；2019年6月21日修正前公民投票法第10條未規定政府機關說明公投通過或不通過之法律效果，牴觸憲法第17條國家提供公投資訊義務；公投法第17條第1項第3款不准中選會公告政府機關說明公投通過或不通過的法律效果，牴觸憲法第17條、第53條與司法院釋字第627號及第645號解釋；中選會組織法第6條第2款要求中選會審查政府機關意見書，牴觸憲法第17條、第53條及司法院釋字第627號解釋。

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監察法施行細則第24條規定監察委員自動調查牴觸法律保留、無罪推定原則及憲法增修條文第7條第5項規定；監察法第6條、第8條彈劾不以責任為要件，牴觸司法院釋字第687號解釋；監察法第16條第2項採書面審理主義，未實施對辯制，牴觸司法院釋字第396號解釋及憲法增修條文第7條第2項；公務員懲戒法第42條未規定直接審理原則，牴觸司法院釋字第396號解釋；公務員懲戒法第23條牴觸司法院釋字第687號解釋所揭示之無責任即無處罰原則；公務員服務法第1條及第7條牴觸法治國家法律明確性原則。

公務員懲戒委員會108年澄字第3548號判決（陳英鈐的懲戒終局判決）因適用上述規範，應受違憲宣告，並發回懲戒法院依再審程序廢棄；依監察法第4條授權訂定之監察院收受人民書狀及處理辦法第9條第1項第6款、監察法施行細則第3條第1項第4款，未能保障受調查人拒絕偏頗監察委員調查之主觀權利，應屬違憲；監察法未保障受調查人被告知所涉懲戒事由之權利及聽審請求權，達反彈劾正當法律程序；監察法未保障受調查人委任辯護人辯護權，牴觸司法院釋字第396號解釋依憲法第16條所闡釋之辯護原則。

依正當法律程序，人民有拒絕陳述權、不自證己罪權，司法院釋字第582號解釋在此範圍對懲戒及彈劾程序亦有適用。監察法第26條及監察院辦理調查案件注意事項第12點牴觸前開原則；監察法未保障受調查人的卷宗閱覽權，應屬違憲；監察法未規定直接調查原則，達背憲法增修條文第7條第5項；監察法第13條不足以保障無罪推定原則，應屬違憲。

憲法法庭指出，陳英鈐的懲戒終局判決在「憲法訴訟法」實施之前，不得聲請裁判憲法審查。而陳所指摘的內容並非法規範或命令，也不得聲請法規範憲法審查。再查，確定終局判決並未適用陳英鈐所指摘的監察法、監察法施行細則、監察院收受人民書狀及處理辦法、監察院辦理調查案件注意事項等各該規定，亦不得聲請法規範憲法審查。

憲法法庭表示，陳英鈐所主張的事項，未具體敘明確定終局判決所適用的法令，於客觀上有何牴觸憲法之處，均與受理要件不符，大法官一致決不受理。本案由憲法法庭第四審查庭承辦，成員為審判長大法官吳陳鐶、大法官黃昭元、大法官呂太郎。

監察院彈劾指出，中選會2018年10月24日公告公投案的政府機關意見書後，卻違反公投法規定，於同年11月2日重行公告增補行政院意見書，之後又違反北高行2018年11月7日裁定，將重行公告登載於公民投票選舉公報並發放給選舉人，且拒不重製或修正公民投票選舉公報。

2018年11月19日接獲最高行駁回抗告確定後，中選會才於同年11月20日公告撤銷7個重行公告，並花費約931萬元於報紙、網路刊載撤銷公告及2018年10月24日7個公告行政院意見書內容，相關人員涉有違失。

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