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    酒駕男欠18萬罰單拒繳 名下1.6分土地拍賣20萬「抵債」

    陳姓男子拒絕酒測被開罰18萬，名下持分的土地被拍賣「抵債」。（讀者提供）

    陳姓男子拒絕酒測被開罰18萬，名下持分的土地被拍賣「抵債」。（讀者提供）

    2022/12/07 10:15

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子被吊銷駕照，他騎車無照上路，又拒絕警方酒測，被開出18萬元罰單卻一再拒繳，行政執行署高雄分署把他名下一塊1.6分（約470坪）的土地查封，並以20萬1100元順利拍賣出去。

    高雄分署指出，51歲陳姓男子早已被吊銷駕照，但他卻在今年2月6日再度無照騎車，員警將他攔停後，員警見他臉紅紅欲酒測，但陳男拒測，當場被開出18萬元拒測罰單，並限定他今年8月6日起終身不得考照。

    陳男拒繳罰單，案件被送往高雄分署後，執行官一再通知陳男出面處理，但陳男置之不理，執行官於是查封他名下位於大樹區的一塊1.6分大的農地，由於陳男只持分1/18，高雄分署以20萬1100元將土地拍出，用拍賣金額來抵扣他欠繳的罰單。

    此外，高雄分署昨天（6日）定期舉辦的「123聯合拍賣會」，共拍定5位義務人不動產，包含陳男名下的大樹區水寮段土地、三民區舊尖美百貨二樓女裝專櫃攤位、澎湖縣湖西鄉農地、大寮區翁公園段道路用地、林園區龍潭段等土地，拍定總金額合計為390萬6108元，為國庫挹注不少收入。

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