男失業又家暴 不滿髮妻求去怒持登山杖活活打死

桃園市劉姓男子失業靠范姓妻子接濟卻常家暴，范女提出離婚慘遭活活打死，桃檢今偵結將劉男依傷害致死罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2022/12/06 22:23

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市43歲劉姓男子失業在家由39歲范姓妻子接濟生活，今年9月因妻子有意離婚，雙方多次發生爭執，劉男對妻子多次施暴，當月14日涉嫌持登山杖毆打范女致死，伴屍10小時後向警方自首；桃園地檢署調查發現劉多次將虐打妻子的過程以手機錄下影像，查看影像發現他案發前數日即毆打范女，案發時他毆打妻子四肢且不斷查看妻子情況，檢察官今天偵結依家暴傷害致死罪嫌將劉男起訴。

檢警調查，劉男與范女同住桃園市中壢區，今年9月14日上午7點至中午間，劉男因妻子提出離婚，並認為對方要爭奪財產，雙方爆發口角後，劉持木製球棒和登山杖不斷毆打范女，造成她全身多處擦挫瘀傷，但劉男並未將妻子送醫，范女終因橫紋肌溶解症、休克、腎衰竭於家中死亡。

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劉男犯後伴屍10小時，打電話給友人吐露實情，同月16日上午前往台北市大安警分局報案自首打死人，經警方返回現場蒐證，桃園地檢署檢察官相驗遺體後，將劉男聲押獲准。

檢警查出，劉男曾因性侵案遭法院判刑15年，去年1月和范女結婚，原本從事殯葬業，因態度不佳被公司辭退，加上還有毒品等前科，找不到工作，時常向范女要錢花用，因此與妻子感情生變，范女最後提出離婚，卻因此喪命。

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