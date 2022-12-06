獨家》億萬翁房產過戶女看護 子不爽竊權狀被告吐豪宅換輕判

吳男不滿父把房屋過戶女看護，涉竊權狀被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2022/12/06 22:13

〔記者鮑建信／高雄報導〕吳姓億萬富豪把近千萬房屋過戶陳姓女看護，引發其子不滿，涉嫌竊取吳父等人權狀，欲辦理過戶被查獲，吳父還要求他歸還先前過戶的4800萬元豪宅做為和解條件，高雄高分院審酌吳男改口認罪，其父並替他求情，從輕改判易科刑6月免關。

判決書指出，被告吳男因不滿其父把位於高雄市三民區壽昌路房屋，過戶給陳姓女看護，趁其父在長庚住院、陳女照顧之際，前年8月16日晚上涉嫌潛入吳父位於鳥松區住處，竊取其父另一間新興區房屋權狀、身分證和印章及陳婦三民區房屋權狀等物。

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吳男並涉嫌偽造其父印鑑打算用來過戶新興區房屋，後被其父等人自住處監視器發現後，訴請橋頭地檢署偵辦、起訴，並經法官依侵入住宅竊盜罪和偽造文書罪，分別判處吳男有期徒刑9月和5月，偽造文書部分可易科罰金。

吳男雖不服判決，但僅針對竊盜罪提起上訴，高雄高分院審酌他終於改口認罪、達成和解，其父也替他求情，從輕改判六月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

據了解，吳父先前曾把市價4800萬元房屋過戶給吳男，後來發現吳男竊取權狀，依法親屬涉竊盜罪可以撤告，卻堅持提告，還要求兒子歸還上開房屋始願意和解，最後以其他條件達成和解，並為其子求情，因而改判免關。

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