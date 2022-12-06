獅子會捐贈紅外線熱顯像儀 當打火兄弟堅實後盾
2022/12/06 20:44
〔記者陳建志／台中報導〕台中市磊高獅子會熱心公益，有感於消防人員進出火場救災相當危險，今天捐贈價值約30萬元的紅外線熱顯像儀及米其林多功能照明燈等救災器材，給台中市消防局第四大隊龍井分隊，希望能提升消防人員搜救時效、減少人員傷亡，也希望能拋磚引玉，讓更多善心人士共襄盛舉。
台中市磊高獅子會長紀建三今天代表捐贈一批救災器材給龍井分隊，消防局專委施文杰代表受贈，包括國際獅子會300C2區總監唐進釧、秘書長蔡宜倫、財務長許吉本，磊高獅子會創會長劉思賢等人均到場與會。
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台中市消防局表示，今日捐贈的「紅外線熱顯像儀」可將肉眼無法辨識的紅外線轉換成影像信號，以往消防人員在濃煙密布、黑暗惡劣環境中，必須藉徒手搜索接近受困者、尋找火點，而透過紅外線熱顯像儀，讓消防人員可清楚辨識起火點、受困者、通道、障礙等，在黑暗濃煙環境中多了可看見景物的「紅外線眼睛」，提早發現起火點、進行滅火，同時也可偵測人體體溫、找尋受困人員，減少搜救時間，及早保護民眾生命財產安全。
磊高獅子會紀建三會長表示，在分秒必爭的火場裡，拯救人命相當重要，希望透過捐贈活動，拋磚引玉、激發大家重視消防安全，並表達對打火弟兄的支持與鼓勵；國際獅子會300-C2區總監唐進釧則提到，感謝消防人員在火場中出生入死，盼透過高科技熱顯像儀，能夠讓消防人員迅速掌握在火場裡的情形，判斷現場是否安全、是否有人受困，拯救更多生命。