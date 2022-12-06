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    獅子會捐贈紅外線熱顯像儀 當打火兄弟堅實後盾

    台中市磊高獅子會今天捐贈紅外線熱顯像儀及米其林多功能照明燈等救災器材給台中市消防局第四大隊龍井分隊，希望提升消防人員搜救時效、減少人員傷亡。（記者陳建志翻攝）

    台中市磊高獅子會今天捐贈紅外線熱顯像儀及米其林多功能照明燈等救災器材給台中市消防局第四大隊龍井分隊，希望提升消防人員搜救時效、減少人員傷亡。（記者陳建志翻攝）

    2022/12/06 20:44

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市磊高獅子會熱心公益，有感於消防人員進出火場救災相當危險，今天捐贈價值約30萬元的紅外線熱顯像儀及米其林多功能照明燈等救災器材，給台中市消防局第四大隊龍井分隊，希望能提升消防人員搜救時效、減少人員傷亡，也希望能拋磚引玉，讓更多善心人士共襄盛舉。

    台中市磊高獅子會長紀建三今天代表捐贈一批救災器材給龍井分隊，消防局專委施文杰代表受贈，包括國際獅子會300C2區總監唐進釧、秘書長蔡宜倫、財務長許吉本，磊高獅子會創會長劉思賢等人均到場與會。

    台中市消防局表示，今日捐贈的「紅外線熱顯像儀」可將肉眼無法辨識的紅外線轉換成影像信號，以往消防人員在濃煙密布、黑暗惡劣環境中，必須藉徒手搜索接近受困者、尋找火點，而透過紅外線熱顯像儀，讓消防人員可清楚辨識起火點、受困者、通道、障礙等，在黑暗濃煙環境中多了可看見景物的「紅外線眼睛」，提早發現起火點、進行滅火，同時也可偵測人體體溫、找尋受困人員，減少搜救時間，及早保護民眾生命財產安全。

    磊高獅子會紀建三會長表示，在分秒必爭的火場裡，拯救人命相當重要，希望透過捐贈活動，拋磚引玉、激發大家重視消防安全，並表達對打火弟兄的支持與鼓勵；國際獅子會300-C2區總監唐進釧則提到，感謝消防人員在火場中出生入死，盼透過高科技熱顯像儀，能夠讓消防人員迅速掌握在火場裡的情形，判斷現場是否安全、是否有人受困，拯救更多生命。

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