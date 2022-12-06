執行署統計今年最後一次「123聯合拍賣會」 挹注國庫金額曝

行政執行署統計各分署今年最後一次「123聯合拍賣會」所得金額為5344萬6587元。（資料照）

2022/12/06 19:11

〔記者溫于德／台北報導〕法務部行政執行署全國各分署下午舉辦今年最後一次「123聯合拍賣會」，行政執行署說，各分署買氣熱烈，統計不動產與動產的單日拍定總額為5344萬6587元，所得將挹注國庫。

各分署不動產拍定總金額是5070萬9614元，最高價是位在台北市羅斯福路5段道路用地，面積合計817平方公尺，底價1320萬8000元，經3組買家投標，最後由張姓民眾以1510萬8000元得標。

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次高不動產拍定案，是位在基隆市6筆土地，有一部分土地鄰近基隆市七堵區工建路，另一部分鄰近六堵工業區，由宜蘭分署以1208萬8800元拍定。至於位在台中市北屯區陳平段3筆房地，由台中分署以709萬拍定。

動產部分，拍定總額是273萬6973元。最高價是由台中分署以62萬6100元拍定2006年出廠的Mitsubishi淺藍色框式貨車，台中分署再以32萬5000元拍定2013年出廠的LEXUS CT200h白色油電掀背車，新北分署則以30萬元拍定車齡12年的保時捷白色休旅車。

其餘拍定動產包括11.93克拉藍寶石戒指、紅豆杉木雕佛像、股票等。

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