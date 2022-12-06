女被騷擾聲請保護令 惡男當街槍殺她及其男友未遂判16年

林男收到法院的調查通知書後，竟心生不滿，朝高女現任男友胸口開槍，並朝高女連開6槍，4發瞄準頭部卡彈而未擊發、1發未命中，1發打中高女左腿。（資料照）

2022/12/06 16:20

〔記者王定傳／新北報導〕高姓女子因不滿44歲林姓男子騷擾她，聲請核發通常保護令，林男收到法院調查通知書後，竟心生不滿，在新北市三重區自強路一段持槍朝高女現任男友胸口開槍，並朝高女連開6槍，其中4發瞄準頭部卡彈而未擊發、1發未命中，僅有1發打中高女左腿，新北地院審理後，依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處林男16年徒刑。

檢警調查，今年5月11日，林男收到法院調查通知書後，欲找高女理論，騎車殺往三重自強路一段、高女的王姓男友住處樓下「堵人」，見高女及王男回家，因見高女持手機蒐證，更加不滿，爆發口角，竟持改造手槍朝王男胸口射擊，導致王男中彈倒地。

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檢警調查，林男隨後朝高女頭部連開兩槍，因卡彈未擊發，他重新上膛後，再次瞄準高女頭部射擊，所幸高女低頭閃躲而未擊中，之後又朝蹲在地上的高女身體開槍，射中她的左腿；林男仍不罷手，再朝高女頭部連開兩槍，因卡彈而未擊發。

檢警調查，林男本來還想重新上膛繼續開槍，倒在地上的王男拚命爬起奪槍，林男才逃離現場，警方獲報到場處理，並協助2人送醫救治。

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