直擊包裹「自行跳車」送貨員叫不停 急送警調電眼速物歸原主

送貨員因騎車太專注，連包裹「自行跳車」都渾然不知。（民眾提供）

2022/12/06 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕一名林姓網購平台送貨員，前天騎車送貨途中行經台中市西屯區時，因分秒必爭專注趕路，一個放在腳踏板的包裹「自行跳車」都沒發現，有民眾直擊雖大聲提醒未果只得送交警所，所幸員警迅速調閱路口監視器過濾，很快找到林男物歸原主，正憂心需負賠償責任的他，這才鬆了一口氣。

據了解，該位熱心民眾當天手抱包裹匆匆進入中市第六分局何安派出所，表示稍早行經長安路時，直擊一名騎車行經的送貨員掉了包裹卻不自知，出聲叫喊卻只見對方逕自騎車離開，只得向警方求助，警員謝文耀得知原委，立即調閱事發地周遭監視器，皇天不負苦心人，終於在調閱數個監視器後，發現送貨員行蹤。

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而監視器畫面也清楚拍攝到包裹自行跳車的始末，警方隨即根據車牌號碼順利聯繫到林姓送貨員，他非常感謝警方及熱心民眾幫助，表示為了能儘快將網購商品送達訂購者手中，真的是分秒必爭，完全不敢懈怠，就連包裹在他專注騎車趕路途中「自行跳車」都沒有發現，也沒注意到路人的提醒。

而就在他途中清點時發現包裹數量不對很緊張，憂心需賠償客戶損失，還好警方及時通知他前來認領，讓他順利放下心中大石，鬆了一口氣。

警方過濾監視器找到送貨員物歸原主。（民眾提供）

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