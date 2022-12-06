申請5萬薪資實領0元？ 高辦前主任「神龍Z9」不排除列約談名單

PTT名人「神龍Z9」吳達偉（左）曾代表民眾黨參選新北市立委失利，圖為2019年12月民眾黨主席柯文哲（中）陪同吳達偉到市場掃街拜票。（資料照）

2022/12/06 19:07

首次上稿 13:49

更新時間 19:07（新增吳達偉回應）

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安被告發國會議員助理費案，為查明高辦「公積金」運作情況，近日已約談高辦前行政主任黃惠玟，前副主任陳昱愷，兩人向檢調說明資金來源及去向後獲請回；據了解，檢調勘查高辦資金疑點後，也曾任高辦前主任並一度遭外界質疑薪資及捐款疑點的吳達偉，不排除近期也將被檢調列入約談名單。

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吳達偉今天透過臉書回應指出，「1.吳達偉不是人頭助理。我有工作也有領薪水，諸多證人證據都可以證明。2.就我所知，高虹安立委辦公室很精實，所有人都很努力工作，我不相信有誰情操這麼高尚能為國家付出不領薪水。」

曾在筆電大廠任職工程師的吳達偉，早年從PTT論壇崛起，進而踏入政壇，他的綽號「神龍Z9」，起源於PTT帳號「ZZZZZZZZZ9」，當年他因頻繁地在關注美女動態的「表特板」（Beauty）出沒，替廣大鄉民們「找出各大專院校美女」，獲得鄉民們的推崇；2021年間當選民眾黨第二屆中常委，自此進入民眾黨決策圈。

檢調獲報，曾代表民眾黨競逐立委、新北市議員席次的吳達偉，曾在2020年間擔任高辦主任，在高辦被告發涉及國會助理費疑雲期間，吳達偉也被媒體及名嘴相繼揭露，於2020年2月的疑似高辦薪資表內帳中，申請公費薪資5萬元，但當月實際薪資卻為0，捲入疑似人頭助理爭議。

遭名嘴及媒體疑似涉及人頭助理爭議後，吳達偉曾向媒體澄清，指不知媒體爆料的薪資表格來源，沒有人看過那表格，並強調他任職高虹安助理期間，每一塊薪水都是辛苦錢。

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