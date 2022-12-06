雞排妹公布陳沂門號挨告 雙姝首度法庭相見

雞排妹鄭采勻。（記者溫于德攝）

2022/12/06 12:27

〔記者溫于德／台北報導〕「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）去年5月在臉書發文公布「宿敵」陳沂的電話號碼，被陳沂提告違反個人資料保護法，台北地院上午開庭，雙姝首度在法庭相見，雞排妹仍拒絕認罪，陳沂的律師則指雞排妹拖延訴訟。

庭後，雞排妹簡短表示「尊重司法」。陳沂狠酸提到，自己今天特別穿搭代表「雞排妹」挨告後「心情鬱悶」的咖啡色圍巾；陳也說，手機號碼被公布後，天天以淚洗面，長達1年半惶惶不安，「半夜想到就哭著醒來」，且明明已經開過庭了，對方卻拒絕認錯，更惡意拖延訴訟。

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至於為何不乾脆換掉手機號碼？陳沂說，因為綁定許多資訊，要換很麻煩。

稍早開庭時，雞排妹說，當初與陳沂直播長達2小時，距今事隔達1年半之久，而她之所以會說出陳沂手機的前4碼，並非刻意洩漏號碼，又因為她有在經營個人品牌，所以平時就有看色號卡的習慣，例如包裝袋、紙盒印刷、品牌LOGO顏色，都需要看色號卡，因此，並非技術性洩漏陳沂的個資。

陳沂的律師認為，雞排妹陳述不實，而且當雞排妹說出陳沂手機前4碼時，陳沂已經表示會違法；律師也指，雞排妹持有影片，出庭前必需先確認內容，否則是在拖延訴訟。

公訴檢察官質疑，雞排妹在與陳沂直播聊天過程中，是否有獲陳沂同意可以公布陳沂的手機號碼？

雞排妹的律師表示，將再確認起訴事實、不爭執事項，若有需要會整理爭執範圍，並於庭後先行勘驗直播後提出譯文。承審法官庭末諭知2023年1月10日再度開庭。

全案源於，陳沂去年5月上臉書發文狠酸雞排妹：「專門仙人跳別人的律師，出來打性騷擾，也算是觸類旁通啦！仙人跳不成，就死咬『me too女權，人家女森欸』結案。黑菊姐鄭家純真的很懂找律師欸！」

發文後，雞排妹傳Line給陳沂說「妳有我的聯絡方式，何必要用被人誤會蹭流量的方式呢？」雞排妹再打20通LINE電話給陳沂，都被拒接再被封鎖，她再改打FaceTime、電話仍遭拒接。

陳沂則上臉書自稱被雞排妹電話騷擾，並公布來電紀錄，間接曝光雞排妹的手機號碼；雞排妹再於去年5月9日凌晨上臉書公布陳沂的手機號碼前4碼，並張貼6張「色號卡」，藉此公布陳沂的手機門號。

兩人後來互控違法個資法。陳沂挨告部分，士林地檢署處分不起訴；雞排妹則被台北地檢署起訴，現由北院審理中。

陳沂。（記者溫于德攝）

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