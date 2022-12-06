為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警逮毒品通緝犯起獲手榴彈 陸軍八軍團今鑑定非實彈

    警逮獲梁姓毒品通緝犯，起獲1枚手榴彈，陸軍八軍團今鑑定非實彈。（讀者提供）

    警逮獲梁姓毒品通緝犯，起獲1枚手榴彈，陸軍八軍團今鑑定非實彈。（讀者提供）

    2022/12/06 12:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山警方昨夜跨區逮獲1名梁姓通緝犯，起獲1枚手榴彈連引信都還在，經聯繫刑事局偵五大隊第三隊防爆小組，研判手榴彈疑是軍事用品，不過陸軍八軍團防爆小組今鑑定，證實並非實彈，且內無火藥，為仿真假彈，絕非軍用手榴彈，應為生存遊戲使用物品。

    鳳山警分局新甲所警員昨夜接獲線報，跨區前往三民區鼎山街1棟大樓，趁1名梁姓通緝犯（36歲）步出電梯之際，一擁而上壓制逮人，起獲1枚手榴彈、1把鎮暴槍及一二三級毒品共400多公克及現金66萬4000元等。

    其中手榴彈以保鮮膜包覆，連引信都還在，警方慎重起見，聯繫刑事局偵五大隊第三隊防爆小組，經研判這枚手榴彈疑是軍事用品，由於沒有立即危險性，先行以防爆毯包裹處理，放置分局證物室。

    警方今通知陸軍八軍團防爆小組到場鑑定，證實手榴彈並非實彈，且內無火藥，為仿真假彈，絕非軍用手榴彈，應為生存遊戲使用物品，並未帶回手榴彈，交由警方處理。

    據了解，梁男到案坦承持有毒品，但否認販賣毒品，辯稱手榴彈是友人給他的，不願交代毒品、手榴彈來源，警方持續偵訊中，全案朝向槍砲、毒品罪嫌偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方帶回梁姓通緝犯偵訊。（讀者提供）

    警方帶回梁姓通緝犯偵訊。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄警逮毒品通緝犯驚見手榴彈！八軍團將帶回鑑定
    2022/12/06 09:33

    高雄警逮毒品通緝犯驚見手榴彈！八軍團將帶回鑑定
    怒！俄軍投擲K-51化武手榴彈 可被皮膚吸收戴防毒面具也沒用
    2022/12/04 21:38

    怒！俄軍投擲K-51化武手榴彈 可被皮膚吸收戴防毒面具也沒用

    台灣商用車冠軍 FUSO汰舊換新推優惠
    幫派咖新婚 遭自家彈藥庫炸傷命危
    2022/10/25 05:30

    幫派咖新婚 遭自家彈藥庫炸傷命危
    專家︰炸飛6公尺 威力如手榴彈
    2022/10/25 05:30

    專家︰炸飛6公尺 威力如手榴彈
    扯！巴西前國會議員拒捕 向警方開槍、投擲手榴彈
    2022/10/24 09:08

    扯！巴西前國會議員拒捕 向警方開槍、投擲手榴彈
    男童海邊玩「撿到手榴彈」 打電話問「真的嗎」嚇爆老爸…
    2022/06/01 20:47

    男童海邊玩「撿到手榴彈」 打電話問「真的嗎」嚇爆老爸…
    持續軍援烏國軍火！ 加拿大提供500枚M72火箭彈、7500個手榴彈
    2022/03/04 17:17

    持續軍援烏國軍火！ 加拿大提供500枚M72火箭彈、7500個手榴彈
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播