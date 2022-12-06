警逮毒品通緝犯起獲手榴彈 陸軍八軍團今鑑定非實彈

警逮獲梁姓毒品通緝犯，起獲1枚手榴彈，陸軍八軍團今鑑定非實彈。（讀者提供）

2022/12/06 12:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山警方昨夜跨區逮獲1名梁姓通緝犯，起獲1枚手榴彈連引信都還在，經聯繫刑事局偵五大隊第三隊防爆小組，研判手榴彈疑是軍事用品，不過陸軍八軍團防爆小組今鑑定，證實並非實彈，且內無火藥，為仿真假彈，絕非軍用手榴彈，應為生存遊戲使用物品。

鳳山警分局新甲所警員昨夜接獲線報，跨區前往三民區鼎山街1棟大樓，趁1名梁姓通緝犯（36歲）步出電梯之際，一擁而上壓制逮人，起獲1枚手榴彈、1把鎮暴槍及一二三級毒品共400多公克及現金66萬4000元等。

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其中手榴彈以保鮮膜包覆，連引信都還在，警方慎重起見，聯繫刑事局偵五大隊第三隊防爆小組，經研判這枚手榴彈疑是軍事用品，由於沒有立即危險性，先行以防爆毯包裹處理，放置分局證物室。

警方今通知陸軍八軍團防爆小組到場鑑定，證實手榴彈並非實彈，且內無火藥，為仿真假彈，絕非軍用手榴彈，應為生存遊戲使用物品，並未帶回手榴彈，交由警方處理。

據了解，梁男到案坦承持有毒品，但否認販賣毒品，辯稱手榴彈是友人給他的，不願交代毒品、手榴彈來源，警方持續偵訊中，全案朝向槍砲、毒品罪嫌偵辦。

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警方帶回梁姓通緝犯偵訊。（讀者提供）

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