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    虐死3歲女童還說是她自己摔死 恐怖繼父認罪判11年定讞

    方姓繼父虐死3歲女童，還謊稱是女童自己摔死，法院考量他在審理時認罪，依傷害致死罪判刑11年定讞。（示意圖）

    方姓繼父虐死3歲女童，還謊稱是女童自己摔死，法院考量他在審理時認罪，依傷害致死罪判刑11年定讞。（示意圖）

    2022/12/06 11:21

    〔記者溫于德／台北報導〕有妨害性自主、毒品等多項前科的屏東縣枋寮鄉方姓繼父，去年6月虐待毆打3歲女童，造成女童死亡，他犯後不但落跑，還要女童母親謊稱是女童自行摔下樓梯致死。一、二審都認定他必須受到嚴懲，但考量他在法院審理時認罪，依傷害致死罪判刑11年；最高法院駁回上訴定讞。

    方姓繼父與女童母親都有毒癮，也都沒有穩定工作、負債累累。而女童是母親與前夫所生，去年3月，女童因為右大腿骨折、無法走路，被方男限制只能在住家二樓活動。

    但女童溜出房間，常被方姓繼父以徒手、衣架、皮帶或拖把柄毆打，造成女童頭、臉及全身多處傷痕，去年6月10日晚間，女童又被打，導致喪失意識、呼吸急促，並全身發燙，方男見狀要求女童母親叫救護車送醫救治。

    然而，女童到院前已心跳停止，即便經過急救，仍因傷重不治。

    方男闖下大禍後落跑外出，再與女童母親商討如何說謊，並向檢警謊稱是女童從二樓摔下樓梯受傷致死，但因為傷勢與供詞不同，加上檢警告知女童母親要負起照顧不周刑責，她才坦承實情。

    一審屏東地院、二審高雄高分院均認為，方男事發後試圖營造女童自行從樓梯摔落的假象，自應嚴懲，但考量他在法院審理時坦承犯行，表達知錯，依傷害致死罪判刑11年。最高法院駁回上訴定讞。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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