虐死3歲女童還說是她自己摔死 恐怖繼父認罪判11年定讞

方姓繼父虐死3歲女童，還謊稱是女童自己摔死，法院考量他在審理時認罪，依傷害致死罪判刑11年定讞。（示意圖）

2022/12/06 11:21

〔記者溫于德／台北報導〕有妨害性自主、毒品等多項前科的屏東縣枋寮鄉方姓繼父，去年6月虐待毆打3歲女童，造成女童死亡，他犯後不但落跑，還要女童母親謊稱是女童自行摔下樓梯致死。一、二審都認定他必須受到嚴懲，但考量他在法院審理時認罪，依傷害致死罪判刑11年；最高法院駁回上訴定讞。

方姓繼父與女童母親都有毒癮，也都沒有穩定工作、負債累累。而女童是母親與前夫所生，去年3月，女童因為右大腿骨折、無法走路，被方男限制只能在住家二樓活動。

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但女童溜出房間，常被方姓繼父以徒手、衣架、皮帶或拖把柄毆打，造成女童頭、臉及全身多處傷痕，去年6月10日晚間，女童又被打，導致喪失意識、呼吸急促，並全身發燙，方男見狀要求女童母親叫救護車送醫救治。

然而，女童到院前已心跳停止，即便經過急救，仍因傷重不治。

方男闖下大禍後落跑外出，再與女童母親商討如何說謊，並向檢警謊稱是女童從二樓摔下樓梯受傷致死，但因為傷勢與供詞不同，加上檢警告知女童母親要負起照顧不周刑責，她才坦承實情。

一審屏東地院、二審高雄高分院均認為，方男事發後試圖營造女童自行從樓梯摔落的假象，自應嚴懲，但考量他在法院審理時坦承犯行，表達知錯，依傷害致死罪判刑11年。最高法院駁回上訴定讞。

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