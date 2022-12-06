肇事撞兩車不見肇者行蹤 警方依肇逃開單告發

前鎮區一輛轎車行經二聖路時，不明原因衝撞路邊停車的2部車輛後，駕駛汽車逃離現場。（圖民眾提供）

2022/12/06 10:48

〔記者方志賢／高雄報導〕今清晨3時許，高雄市前鎮區一輛轎車行經二聖路時，不明原因失控衝撞路邊停車的2部車輛後，駕駛棄車逃離現場，警方到場僅有肇事的車輛，卻不見駕駛行蹤，警已調監視器並聯繫黃姓車主到案說明，並依規定開單告發，該交通事故所幸未有人員受傷。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰。

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警方說，該肇事車輛今清晨行駛於二聖路東向西方向，不明原因失控衝撞停於路邊的2輛自小客車，警方獲報到場，僅有肇事的車輛，卻不見駕駛行蹤。

警方調閱監視器，發現車禍發生後，肇事的駕駛一度下車，在馬路上踱步徘徊，隨後棄車逃逸，目前已聯繫黃姓車主到案說明，至於肇事駕駛是否為黃姓車主仍須進一步釐清。

警方提醒駕駛人，若不慎發生交通事故應依規定報案，屆時將有警方到場協助處理及測繪，倘若碰撞路邊停車之車輛無法聯繫另一方當事人，也要留下聯絡資料，切勿心存僥倖，一旦未依規定處置自行離開事故現場，將依規定對其肇事逃逸的違規行為開罰。

前鎮區一輛轎車行經二聖路時，不明原因衝撞路邊停車的2部車輛後，駕駛汽車逃離現場。（圖民眾提供）

前鎮區一輛轎車行經二聖路時，不明原因衝撞路邊停車的2部車輛後，駕駛汽車逃離現場。（圖民眾提供）

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