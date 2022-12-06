高虹安「公積金」疑點 辦公室前主任黃惠玟、前陳姓副主任訊後請回

檢調選後就高虹安辦公室「公積金」疑點，約談「前助理們」，除以犯罪嫌疑人身分約談前行政主任黃惠玟，前陳姓副主任也被約談，訊後均請回。（資料照）

2022/12/06 10:51

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨新竹市長當選人高虹安深陷國會議員助理費案，檢調於選前分案後即啟動偵查程序，選前蒐集高的前助理男友李忠庭在永齡基金會任職時間、薪資及出勤紀錄等事證，比對有無涉人頭助理，選後則就高辦「公積金」疑點，約談「前助理們」，除以犯罪嫌疑人身分約談前行政主任黃惠玟，黃的左右手，高辦前副主任陳昱愷也被約談，訊後均請回。

本月1日，調查局北部地區機動工作站在北檢指揮下，首度以犯罪嫌疑人身分約談黃惠玟；據悉，檢調為避免打草驚蛇，以「準搜索」陣仗展開突襲，不僅沒事先通知及寄發傳票，拂曉由調查官持傳喚通知書上門帶人，除黃女之外，時任高辦副主任的陳男，當天也一同被約談，訊後均請回。陳男表示不受訪。

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據了解，在「公積金案」中佔有關鍵角色的黃女，被以涉犯貪污治罪條例的犯罪嫌疑人身分約談，經北檢複訊後，檢方考量仍有事證待釐清，先將黃女以證人身分請回。至於黃是否改列「被告」及之後有無策畫轉為污點證人必要，將待檢方約談告一段落，釐清公積金來源及流向是否涉及不法再做決定；至今早為止，北檢還未將黃另簽分為貪污罪的被告。

黃女、陳男接受檢調訊問時，針對高辦內部助理費及公積金的運作狀況，均如實向檢方交代及說明。黃女庭訊時不認為自己有犯罪，也沒有「外傳爭取污點證人」情況，檢調也沒有就「是否認罪」等角度提問黃女，而是就「還原事實」的方向進行釐清。

至於高辦「現任助理們」，目前都還沒被檢調約談，待「前助理們」的證詞鞏固後，名列公積金內帳名單的現任助理們，也將成為檢調下波約談對象。此外，選前曾主動赴北機站、北檢交付「至少5名吹哨者們」錄音檔案等關鍵物證隨身碟的民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年，近日也將被約談，以釐清錄音事證中的吹哨者真實身分，排入下波約談名單。

關於媒體報導「黃不但配合辦案，更交出以自己綽號「小兔」所做的帳本，包括逾500筆內帳及核銷單據，並供出助理費以低報高、上繳公積金等全依高指示辦理...可望轉為污點證人」等諸多內容；北檢今早回應表示，「今（6日）週刊（網路）報導本署偵辦高虹安案相關內容，本署回應如下：（一）本署偵辦案件向來嚴守偵查不公開原則，本案尚在偵查中，調查所得證據不得對外公開， 請外界勿作無謂之渲染及揣測。（二）本署相關偵查作為，均依既定步驟進行，與案關人員是否為本署同仁家屬無關」。據悉，黃女的丈夫為北檢檢察事務官。

黃女曾是民進黨前立委李俊俋的辦公室助理，助理費爭議爆發後，高辦被爆料助理需上繳現金到辦公室帳戶做為「公積金」，但部分疑似淪為高私人或黨務之用。針對公積金制度，高辦曾澄清，指公積金並非她的辦公室發明，而是「延續前面立委的辦公室制度」，她只能感激助理們引進此制度，並強調她從未強迫助理捐款。

檢調調查，該名有國會助理經驗的助理即指黃女，高上任立委後，黃曾在高辦任職半年，高使用的立法院「1001研究室」原是李所使用，黃擔任高的助理前曾是李辦助理，2立委公費助理名單只有黃一人重疊。不過，李已對外澄清，他當立委這麼久，辦公室都沒有公積金制度。此外，高昔日任職的資策會指控她在職期間，因職務取得2件專利，申請人卻非資策會，而是科智公司與高聖精密機電公司，資策會已控告高背信，北檢已分他字案調查，昨天（5日）已約談資策會相關人作證釐清，訊後請回。

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