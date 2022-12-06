偽刻印章蓋尿液登記卡 毒品假釋男判1年1月

南投地方法院就蔡姓男子涉及盜刻南投地檢署採尿印章作出判決。（記者謝介裕攝）

2022/12/06 10:17

〔記者謝介裕／南投報導〕異想天開！南投縣1名蔡姓毒品犯假釋後，依保護管束相關規定，須按時到南投地檢署採尿化驗對於毒品是否有戒斷成功，且還要向觀護人報到，惟蔡某在今年4月盜刻印章，蓋在地檢署的尿液採驗登記卡，向觀護人謊稱已採尿化驗，但因電腦資料並無蔡男採尿資料而被抓包，今南投地方法院審結，依偽造文書罪判處1年1月有期徒刑。

判決書表示，「受保護管束人報到紀錄表」，係由受驗人至採尿室報到後，持該表至該地檢署採尿室完成採驗手續，再由採檢人員核對無訛後簽章，以表示經該執行採驗之採檢人員核對身分無誤、確認所採驗之檢體無誤，及證明該受保護管束人已到署接受採尿篩檢之事實，屬掌理尿液採驗職務之該管公務員職務上所製作之公文書。

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惟蔡男涉及毒品案假釋出獄交付保護管束後，今年4月間須到南投地檢署採尿化驗時，深恐被查出仍有吸毒傾向，遂在「受保護管束人報到紀錄表」之「驗尿註記」欄蓋上盜刻的印章，以證明自己完成採尿化驗，惟蔡某卻忽略了公部門早已e化作業，觀護人一比對電腦資料，便發現蔡男沒有採尿，進而揪出盜刻採尿人員印章的犯行，而被依偽造文書罪究辦，並遭南投地方法院判處1年1月有期徒刑，真可謂是偷雞不著蝕把米，值得受保護管束處分者引以為鑑。

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