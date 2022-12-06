高雄警逮毒品通緝犯驚見手榴彈！八軍團將帶回鑑定

警方逮獲梁姓毒品通緝犯。（讀者提供）

2022/12/06 09:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山警方昨夜跨區到三民區鼎山街一棟大樓查獲一名梁姓通緝犯，意外起出1枚疑似軍用手榴彈，連引信都還在，警方先以防爆毯包覆帶回，國軍八軍團今將帶回鑑定，以追查是否軍火外流。

高雄市鳳山警分局新甲派出所警員昨天深夜接獲線報，跨區前往三民區鼎山街一棟大樓前，趁梁姓通緝犯（36歲）步出電梯之際，一擁而上壓制逮人。

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警方於梁男手提包內查獲1枚手榴彈，連引信都還在，以保鮮膜包覆，警方聯繫國軍八軍團防爆小組，先以防爆毯包覆，沒有立即性危險，帶回放置分局證物室。

警方為慎重起見，立即聯繫刑事局偵五大隊第三隊防爆小組，經研判這枚手榴彈疑是軍事用品，且沒有立即危險性，今通知國軍八軍團防爆小組帶回鑑定，以追查是否軍火外流。

警方查獲1把鎮暴槍、毒品海洛因91.05公克、安非他命35.46公克、K他命55.52公克、FM2 189.96公克、毒咖啡包37.85公克、K盤1組、電子磅秤等物，另現場查扣現金計66萬4000元，警方將他帶回所內偵辦。

初步了解，梁男到案坦承持有毒品，但否認販賣毒品，辯稱手榴彈是友人給他的，不願交代毒品、手榴彈來源，警方目前偵訊中，全案朝向槍砲、毒品罪嫌偵辦。

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警方於梁男手提包內查獲1枚手榴彈，連引信都還在，以保鮮膜包覆。（讀者提供）

警方壓制梁姓毒品通緝犯。（讀者提供）

警方查獲1把鎮暴槍、毒品海洛因91.05公克、安非他命35.46公克、K他命55.52公克、FM2189.96公克、毒咖啡包37.85公克、K盤1組、電子磅秤等物，警方將他帶回所內偵辦。（讀者提供）

警方查獲1把鎮暴槍、毒品海洛因91.05公克、安非他命35.46公克、K他命55.52公克、FM2189.96公克、毒咖啡包37.85公克、K盤1組、電子磅秤等物。（讀者提供）

警方將梁姓毒品通緝犯帶回所內偵辦。（讀者提供）

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