130份便當遭棄單！自稱砲兵後勤來電使詐 新竹多店受害

便當店多達130份美味便當竟遭惡意棄單。（取自臉書）

2022/12/06 08:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一家便當店5日130份便當訂單遭惡意棄單，店家緊急透過臉書社團「新竹爆料公社」，在公園免費發送完畢，店家說對方訂便當時，趁機要他們順便訂其他貨品，還要他們先匯款，他們拒絕後，對方就惡意棄單，初步瞭解新竹地區受害商家已有8家，全案由警方受理偵辦當中。

店家表示，詐騙者自稱是砲兵後勤採購，於5日將近中午11點時去電訂餐及索取最新菜單，並告知後續將由Line洽談訂餐事宜。對方要求趕最短的時間出餐，等訂餐內容時間敲定後，再提出能不能幫忙跟他指定的廠商，代訂50箱軍用牛肉罐頭、50箱礦泉水，說會派阿兵哥連同便當一起載走，並用各種理由要店家匯款代墊牛肉罐頭及礦泉水的貨款共計20多萬元，店家拒絕後，對方就以各種推託不取餐，到最後不讀不回。

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店家表示，在派出所做筆錄時，也有周遭的業者受害正在做筆錄，文章po出後也有其他受害商家留言及私訊，到現在新竹地區被相同手法詐騙至少8家以上，甚至還有店家已經匯款出去。

店家再次感謝所有新竹的朋友在事發後，無數的私訊留言及來電，全部都是伸出援手的愛及加油打氣，有人問需不需要幫忙發送、有人執意要用現金無償補貼店家的虧損。

店家說，連來領愛心便當的朋友都排好隊不爭不搶，雙手接上、鞠躬道謝，讓店家真的很感動，哪怕再被騙一次也願意。

業者說，很多人提到，為何不便宜賣或是買一送一，多少收一點成本回來，但因為店家堅持不隔夜菜、商品不二次販售，所以選擇血本無歸，也感謝新竹市警局第二分局埔頂派出所員警們積極熱心的協助店家。全案正由警方深入調查當中。

被害商家已經前往派出所報案。（取自臉書）

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