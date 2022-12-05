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    謠言終結站》網傳圖卡「酒駕新制一覽表」？查核：過時資訊

    網傳圖卡稱「酒駕新制一覽表」。經查證，圖卡內容是基於2019年3月26日修正之法條版本，與現行法條有所出入，為過時資訊。示意圖，圖為因酒駕發生的車禍。（資料照）

    網傳圖卡稱「酒駕新制一覽表」。經查證，圖卡內容是基於2019年3月26日修正之法條版本，與現行法條有所出入，為過時資訊。示意圖，圖為因酒駕發生的車禍。（資料照）

    2022/12/05 23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一圖卡稱「酒駕新制一覽表」。事實查核機構查證後指出，網傳圖卡為過時資訊，且與現行酒駕罰責並不一致，因此是錯誤訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」今（5）日發布的「事實查核報告」指出，社群平台與通訊軟體自3日起流傳圖卡指稱為酒駕新制，內容包括汽機車酒駕、拒測、駕照吊銷重考及同車共責的罰責與規範。

    查核中心採訪高雄市交通大隊執法組警務員郭彥維，他表示《道路交通管理處罰條例》與酒駕罰責相關的第35條、第35條之一，修正後於今年3月31日施行。他也說網傳圖卡有幾處錯誤，與現行酒駕罰責並不一致。

    首先「吊銷駕照」部分，因酒駕而被吊銷駕照者，3年後才能重考駕照，且須強制安裝酒精鎖，開車前要先吹氣酒測，無酒精反應才能解鎖發動；如果違規去駕駛沒有安裝酒精鎖的車輛，將開罰6萬元至12萬元，並非網傳6千至1萬2。

    錯誤資訊還有「同車共責」的部分，酒駕駕駛的同車乘客，只要是18歲至70歲且非身心障礙者，也須一起受罰，罰鍰為6000元至1萬5000元，而非網傳的600元至3000元。

    查核中心另外檢視《道路交通管理處罰條例》第35條、第35條之一的修法沿革，發現網傳圖卡是基於2019年3月26日修改、同年7月1日實施的條文版本；然而現行法條版本為今年2022年1月24日修正、3月31日實施，已有多處修正。

    查核中心綜合以上認定，網傳圖卡中的「吊銷重考」、「同車共責」新制部分，罰鍰金額均錯誤，與現行酒駕罰責不一致。此外，網傳圖卡內容是基於2019年3月26日修正之法條版本，與現行法條有所出入，為過時資訊。

    網傳圖卡中的「吊銷重考」、「同車共責」新制部分，罰鍰金額均錯誤，與現行酒駕罰責不一致。（圖擷自臉書《爆料公社》）

    網傳圖卡中的「吊銷重考」、「同車共責」新制部分，罰鍰金額均錯誤，與現行酒駕罰責不一致。（圖擷自臉書《爆料公社》）

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