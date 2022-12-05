慣犯專偷AP、勞力士名錶、精品 這次得手近500萬被逮

警方在黃男車上起出多支名錶及外幣等證物。（記者吳昇儒翻攝）

2022/12/05 21:37

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名黃姓慣竊犯9月間曾鎖定高級住宅區行竊，得手沛納海等名錶，共得手近百萬元。黃男交保後，仍不知悔改，10月底至11月間，又鎖定高級透天厝，搜刮近500萬元的AP（愛彼錶）、勞力士、卡地亞等名錶及多國外幣。警方成立專案小組緝賊，於本月初在基隆逮捕黃男，並依加重竊盜罪將竊嫌移送法辦。

汐止警分局社后派出所11月25日晚間接獲陳姓女被害人報案指出，其子單獨在家中一樓客廳時，忽然聽聞二樓有人走動的聲響，上樓發現屋內有被翻動過的痕跡，檢視後發現犯嫌疑似利用攀爬採光罩開啟窗戶進門行竊得手後再爬窗逃逸。竊嫌一共偷走家中的愛彼、勞力士、卡地亞等名錶，還有Tiffany項鍊、鑽石耳環及各國貨幣，初步清點損失約達500萬元。

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警方立刻組成專案小組積極追查，發現竊嫌竟是9月份剛偷完沛納海等名錶的黃姓竊嫌，隨即追查其行蹤，經多方比對後發現，黃男於10月30日、11月25日及11月30日，又犯下多起竊案，3名被害人損失高達百萬元。

警方鎖定黃男行蹤後，彙整相關資料報請檢察官指揮偵辦，1日晚間持搜索票及拘票，在基隆地區查緝到黃男到案，並起出各式外幣、手錶及犯案時穿著的衣物，隨即將人帶回偵訊。

黃男在警詢時，否認犯行，並表示只有路過案發地點，不能證明自己有行竊行為，且不願交代贓物去向；直到警方出示相關事證後，黃男才承認有犯案，但仍以「忘記」、「不清楚」等說法，拒絕透漏名錶流向。

警方查出，黃男不只對名錶下手，連少女帶的Hello Kitty手錶都不放過，且專挑高級社區透天厝下手。

警詢後，依加重竊盜罪將黃男移送士林地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，但最終檢察官諭令5萬元交保。

警方在黃男車上起出多支名錶及外幣等證物。（記者吳昇儒翻攝）

警方調閱監視器，鎖定黃男的行蹤與動向。（記者吳昇儒翻攝）

警方調閱監視器，鎖定黃男的行蹤與動向。（記者吳昇儒翻攝）

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