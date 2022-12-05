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    警錯誤通報遺失護照 害她無法出國洽公

    J女護照被警通報遺失，致無法搭機出國洽公，警方今坦承行政疏失，將依規定懲處警員，鳳山警分局偵查隊長黃國書說明案情。（警方提供）

    J女護照被警通報遺失，致無法搭機出國洽公，警方今坦承行政疏失，將依規定懲處警員，鳳山警分局偵查隊長黃國書說明案情。（警方提供）

    2022/12/05 20:38

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名「J女」今要出國洽公，不料護照被警方通報遺失，致無法搭機出國，鳳山警方今坦承行政疏失，已完成「J女」護照補發及領取，將依規定進行懲處，並要求人員務必核實確認，避免類似案件再次發生。

    鳳山警方今表示，「J女」偕同女兒於11月8日下午3時許，至到鳳山警分局偵查隊申報女兒護照遺失，但因雙方溝通有出入，受理警員誤認「J女」護照遺失，於「護照遺失通報系統」，辦理「J女」護照上傳遺失通報。

    警方當下列印「護照遺失申報表」給「J女」簽名時，「J女」一度發現有誤，告訴警員是她的女兒護照遺失，並非她本人護照遺失，警員重新到「護照遺失通報系統」，通報她的女兒護照遺失。

    由於這名警員當日受理案件繁忙造成疏忽，未以電話通知外交部領事事務局取消「J女」護照遺失通報，後又因選舉勤務繁忙漏於通報。

    警方今接獲「J女」電話告知，才知悉誤報「J女」護照遺失，尚未通報外交部撤銷，警方立即以電話聯繫外交部南部辦事處，商請外交部南部辦事處以急件處理，今天下午4時完成辦理「J女」補發護照，並通知「J女」於傍晚5時20分領取護照。

    警方今坦承受理行政疏失，將依規定進行行政懲處，將持續要求受理護照遺失案件人員，在上傳系統前，應經報案人核實確認後，才得上傳，避免類似案件再次發生。

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