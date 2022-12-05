12/5 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落嘉縣、南投

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

2022/12/05 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5日）第111000290期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由嘉義縣民雄鄉福樂村建國路三段172號1樓「金滿億彩券行」、南投縣埔里鎮中山路三段164號1樓「鑫來旺彩券行」開出；第111000097期威力彩、第111000290期雙贏彩頭獎均摃龜。

第111000097期威力彩中獎號碼為「第一區：14、16、22、26、30、35，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎共171注中獎，每注可得4000元；陸獎共1462注中獎，每注可得800元；柒獎共2672注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4295注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9278注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2516注中獎，每注可得100元。

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第111000097期38樂合彩中獎號碼為「14、16、22、26、30、35」，五合共1注中獎，每注可得115萬元；四合共13注中獎，每注可得6萬7500元；三合共101注中獎，每注可得5750元；二合共1805注中獎，每注可得750元。

第111000290期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、08、10、13、16、17、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共127注中獎，每注可得500元；肆獎共1222注中獎，每注可得100元。

第111000290期今彩539中獎號碼為「05、14、16、18、24」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共220注中獎，每注可得2萬元；參獎共7413注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5842注中獎，每注可得50元。

第111000290期39樂合彩中獎號碼為「05、14、16、18、24」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共376注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9146注中獎，每注可得1125元。

第111000290期3星彩中獎號碼為「831」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000290期4星彩中獎號碼為「6990」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

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