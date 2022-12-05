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    合創高雄知名鴨肉飯鬧分家 夫妻商標權爭奪撕破臉

    高雄市已拓展6家連鎖分店的知名鴨肉飯爆商標權爭奪戰！（示意照）

    高雄市已拓展6家連鎖分店的知名鴨肉飯爆商標權爭奪戰！（示意照）

    2022/12/05 15:19

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市已拓展6家連鎖分店的知名鴨肉飯爆商標權爭奪戰！爭奪者竟是已辦離婚登記的老闆和老闆娘，老闆指控前妻未經其同意，將商標權變更到前妻名下，橋頭地院審理認定罪證不足，判老闆敗訴，全案可上訴。

    這家高雄知名的鴨肉飯，近20年前由陳、蔡夫妻創立，陳負責食材開發，蔡女負責服務工作及收支管理，因口味道地，生意愈做愈好，到目前為止已拓展6家連鎖分店。

    鴨肉飯好吃雖有口皆碑，但夫妻兩人感情並不和睦，陳、蔡兩人於2011年4月辦理離婚登記，但為了生意與小孩，兩人仍維持同居關係，陳男指控2019年間，發現蔡所生的子女均和他無血緣關係，要求結束同居關係，並分配財產，卻沒想到蔡女偷偷將鴨肉飯註冊商標變更到她名下。

    陳男憤而對蔡女提出偽造文書自訴，指控蔡女佯稱欲為員工辦理團體保險需負責人身分證影印本，他因而將身分證正反面照片以LINE傳給她，私自變更商標權到她名下。

    蔡女則辯稱，商標權移轉登記，係經陳授權並交付身分證正反面照片暨印章後才辦理。

    橋頭地院審理，當初辦理商標權登記均由蔡女出面委託專業人士洽辦，兩同居期間，針對事業經營甚至家務之合作模式，主要均由陳男概括授權與蔡女處理，因此在商標權移轉登記之事務上，亦無法排除陳男直接授權被告逕持其印章辦理，無須再經過陳交付印章之程序，認定陳男所提自訴罪證不足，判蔡女無罪。

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