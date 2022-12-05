法定店面私裝修被罰14萬 他騎樓擺棺材、血書洩憤

蘇姓男子不爽連續遭罰，於是騎樓擺棺材、血書洩憤。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/05 15:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕65歲蘇姓男子月前租下新北市新莊區某地下室店面當作倉庫，但內部裝修隔間未經核准，導致蘇男遭開罰10餘萬元，蘇男認為就是有人亂檢舉，於是他在店面門口擺放一口棺材，另還掛上白布寫滿紅字，就像血書一般，而附近就是國小，除了嚇壞路人，更嚇壞了上下學的小學生，目前警方已依違反「社會秩序維護法」對蘇男開罰。

據了解，位於新莊區昌平路昌平國小旁的店面原本是量販店，量販店熄燈後蘇男租下欲當成倉庫使用，於是自行在內部地下室裝潢木隔間，但未向新北市政府申請核准，於是分別在9月、11月被開了2次罰單，罰鍰一共14萬元。

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蘇男連續遭開罰心生不滿，強烈懷疑是鄰居或社區警衛檢舉，於是多次與鄰居、警衛發生口角衝突。隨後蘇男竟祭出極端手段，他購買一口大棺材放在店門口騎樓，還掛上白布條，上頭以紅漆寫道「 地下一樓租給全聯、禮儀用品公司，依社區決定守衛室放2本本子，社區住戶在寫上姓氏及住戶樓棟別，別不寫名字。」蘇男此舉完全與鄰居們槓上。

今日路上人潮熙來攘往，見到棺材、血書無一不躲避，甚至還有家長表示，帶小朋友上學時孩子也受了很大驚嚇，警方接獲報案後，隨即請蘇男到案說明，同時以違反社維法對其開罰。

新北市工務局則回應，該地下室被歸類為商場，故裝修需要經過核准，經查蘇男未經核准即擅自裝修，於是在9月、11月分別開罰6萬、8萬元，已限期要求蘇男改善或補完手續。

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