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    睛天突打滑犁田有玄機 「吳柏毅」送警謝卡：以為求償機會渺茫

    林男因路面油漬打滑摔車受傷。（民眾提供）

    林男因路面油漬打滑摔車受傷。（民眾提供）

    2022/12/05 12:39

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓外送員今年8月騎車行經東區一處路口時，機車因路面油漬打滑摔車受傷，原以為求償機會渺茫，但承辦員警積極調閱監視器，當天就找到滲漏油漬的陳姓貨車司機到案說明，進而讓雙方上月底順利和解，對於這起意外能圓滿解決，林男特地親送手寫卡片給員警，表達滿滿感動與謝意。

    據查，這起事故發生在8月5日下午近5時許，32歲林男當時騎車沿東區進德北路左轉力行路時突然打滑摔車，不僅機車因此受損，更造成右手骨折傷勢，台中市第三分局交通分隊警員陳慶同前往處理時，發現路面有一大灘油漬與機車行駛路徑重疊，經再三確認，研判這攤油漬可能就是這起事故發生的原因。

    陳員擔心油漬跡證會隨時間消失，影響真相還原，導致民眾權益受損，旋即前往事故位置再次查訪周邊相關人、事、物，並調閱路口監視器詳加比對，發現油漬是從一輛貨車後車斗滲漏路面，而約莫3分鐘後便造成行經該處的林男摔車，22歲陳姓貨車司機接獲員警通知，當晚就前往分隊製作相關資料。

    陳男對於裝載物品漏油並不知情，得知有騎士因而摔車也感到十分抱歉；林男得知找到對造當事人，心中也燃起了一絲希望，11月底雙方完成和解，林男特別趁陳員上班時，帶著親手寫的「幸好有您，才讓這起意外事故能夠圓滿解決」感謝卡至分隊致謝。

    交通分隊長吳念蓉表示，民眾的鼓勵是警察同仁堅守崗位最大動力，感謝民眾不吝給予肯定，另也提醒民眾，裝載貨物行駛前，請務必檢查貨物是否確實固定，避免貨物或其他物品有滲漏、飛散、脫落、掉落的情形，以維護用路人安全，避免發生意外。

    陳員積極調閱監視器，發現油漬是從一輛貨車後車斗滲漏路面。（民眾提供）

    陳員積極調閱監視器，發現油漬是從一輛貨車後車斗滲漏路面。（民眾提供）

    林男上月親送手寫謝卡給陳員，表達滿滿感動與謝意。（警方提供）

    林男上月親送手寫謝卡給陳員，表達滿滿感動與謝意。（警方提供）

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