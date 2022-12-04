真好膽！建築工缺機具竟上土地公廟偷 桃警循線逮人

六旬王姓建築工人駕著小貨車行竊土地公廟工地內的電動砂輪機等建築機具，不過3天就被逮了。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/04 22:28

〔記者陳恩惠／桃園報導〕六旬王姓工人由於缺建築機具，上月行經桃園區三民路二段新永和市場附近，發現路旁正在蓋間土地公廟，依「同行的習慣」涉嫌趁承包商11月30日晚間將翌日需要用的機具、材料等先放置於土地公廟工地後，深夜摸黑進入行竊逃逸。承包商負責人12月1日上工時發現工具短少報警，桃市警桃園分局青溪派出所據報，調閱監視器鎖定車號，昨（3日）在萬壽路發現犯案車輛上前圍捕，人贓俱獲，讓王男只得認罪。

桃園分局說，本月1日被害的建築承包商發現放置於三民路二段、新建土地公廟的工地中包括電動砂輪機、電動螺絲起子及延長線等工具不翼而飛，於是向青溪派出所報案，警方依規定受理後積極追查，發現1日當天清晨4時許，有輛小貨車曾進入工地旁停車場，車上駕駛隨即進入工地，直到1小時後才駛離，由於車上疑似載有重物，駛至出口處還需催油門越過地上凸起物，與來時輕鬆駛入相異，形跡可疑。

請繼續往下閱讀...

桃園分局表示，青溪所員警受理後，連日來認真查緝，昨午1點巡邏時，在萬壽路上發現犯案小貨車暫停路旁正在下建築機具，於是上前攔查，發現其中就有日前失竊的電動砂輪機等機具，60歲王姓男子供稱，由於四處打零工時需自備機具，發現自己工作器材缺少，因此按著建築同行的習慣，趁著同行先將較大型機具搬至工地後再上門行竊，沒料到會被逮。

王姓建築工人熟知同行習慣，趁著承包商將較大型機具和材料先放入土地公廟的工地後，深夜摸黑行竊。（記者陳恩惠翻攝）

這些先放入土地公廟工地而被竊的電動砂輪機、電動螺絲起子、延長線等贓物，順利在王男的小貨車中找回。（記者陳恩惠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法