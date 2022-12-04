真好膽！建築工缺機具竟上土地公廟偷 桃警循線逮人
2022/12/04 22:28
〔記者陳恩惠／桃園報導〕六旬王姓工人由於缺建築機具，上月行經桃園區三民路二段新永和市場附近，發現路旁正在蓋間土地公廟，依「同行的習慣」涉嫌趁承包商11月30日晚間將翌日需要用的機具、材料等先放置於土地公廟工地後，深夜摸黑進入行竊逃逸。承包商負責人12月1日上工時發現工具短少報警，桃市警桃園分局青溪派出所據報，調閱監視器鎖定車號，昨（3日）在萬壽路發現犯案車輛上前圍捕，人贓俱獲，讓王男只得認罪。
桃園分局說，本月1日被害的建築承包商發現放置於三民路二段、新建土地公廟的工地中包括電動砂輪機、電動螺絲起子及延長線等工具不翼而飛，於是向青溪派出所報案，警方依規定受理後積極追查，發現1日當天清晨4時許，有輛小貨車曾進入工地旁停車場，車上駕駛隨即進入工地，直到1小時後才駛離，由於車上疑似載有重物，駛至出口處還需催油門越過地上凸起物，與來時輕鬆駛入相異，形跡可疑。
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桃園分局表示，青溪所員警受理後，連日來認真查緝，昨午1點巡邏時，在萬壽路上發現犯案小貨車暫停路旁正在下建築機具，於是上前攔查，發現其中就有日前失竊的電動砂輪機等機具，60歲王姓男子供稱，由於四處打零工時需自備機具，發現自己工作器材缺少，因此按著建築同行的習慣，趁著同行先將較大型機具搬至工地後再上門行竊，沒料到會被逮。