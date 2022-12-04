台中1歲女童疑遭保母施虐 昏迷插管搶救24天不治

1歲女童「小桃子」疑受虐送醫，搶救24天不治。（擷取自臉書「清水小鎮」）

2022/12/04 17:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區1歲女童「小桃子」上月疑遭蔡姓保母凌虐重傷，昏迷送醫插管，女童媽媽3日發文表示，「小桃子」因傷重，2日已「跟佛祖去修行」，「小桃子」爸媽無法接受愛女離去，各寫了一封信表達心中的不捨，並自責「沒保護好妳」，希望女兒「能再次回到我們身邊！」

1歲女童「小桃子」疑遭蔡姓保母施虐致重傷送醫昏迷插管，「小桃子」的媽媽日前在民代陪同下召開記者會揭露保母惡行，並質疑台中市社會局態度消極，檢警於上月23日拘提蔡姓保母，認為其涉嫌對兒童傷害等罪嫌，向法院聲押獲准。

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「小桃子」經搶救24天，媽媽昨在臉書po文指出，「小桃子2日跟著佛祖去修行了！」「對不起，媽媽沒能保護好妳，對不起，媽媽不能待在醫院照顧妳」，「等妳準備好了，行李帶齊全，希望妳能再次回到我們身邊。」

「小桃子」的媽媽以千字文訴說夫妻兩人照顧女兒一年來的生活點滴，「有人說爸爸媽媽是孩子的全世界，但我覺得是相反的，其實妳才是我們的全部」；「有人說父母總有一天要對孩子學會放手，只是沒想到我們會這麼早遇到這個課題，很捨不得妳，但更不願意看妳一直受苦」。

「小桃子」媽媽說，「謝謝妳陪伴我們1年又1個月的日子，妳要到佛祖身邊好好修行且養好身體。如果妳還需要下來歷練，等妳準備好了，行李帶齊全，希望妳能再次回到我們身邊，希望妳有雙眼皮長得像媽媽。妳要記得我們永遠愛妳，不管妳在哪裡，妳永遠都是我們的孩子，我們愛的寶貝小桃子」。

「小桃子」的爸爸也寫了一封信指出，「妳已經成為拔拔的全世界。從沒想過有一天，拔拔再也無法看見妳的笑容。從沒想過有一天，拔拔再也無法聽見妳的聲音。從沒想過有一天，拔拔再也無法牽著妳的小手。陪著妳健健康康一步步的長大，竟成為拔拔最遙不可及的夢想」，「想跟拔拔聊天的話，記得來跟拔拔連線」，「小桃子，妳讓拔拔為妳感到驕傲，拔拔也知道妳已經盡力了，拔拔永遠不會停止愛妳」。字字句句令人心酸，網友紛表示「節哀」，「小桃子要著佛祖去修行」。

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