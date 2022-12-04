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    電動自行車新制上路酒駕罰款加倍 高市不到1周取締4件酒駕

    電動自行車掛牌改名「微型電動二輪車」，新制上路酒駕罰款加倍，不到1周取締4件酒駕。（記者黃良傑攝）

    電動自行車掛牌改名「微型電動二輪車」，新制上路酒駕罰款加倍，不到1周取締4件酒駕。（記者黃良傑攝）

    2022/12/04 15:47

    〔記者黃良傑／高雄報導〕電動自行車修法改名「微型電動二輪車」，自上月底新制上路，針對酒駕電動自行車部分，罰金加倍，由原來的最高1200元罰鍰，改罰2400元，自上月30日起，實施新制酒駕罰則，高市上路迄今，共開罰4件，另未掛車牌部分，警方也加強宣導加掛車牌新規定，2年內未掛牌，暫不視為違規行為。

    交通大隊指出，若酒後駕駛微型電動二輪車被查獲，涉違反道交條例可處1200至2400元罰鍰，並移置保管車輛，較舊制處600至1200元罰鍰，多出1倍，並移置保管車輛。

    交通局表示，微型電動二輪車常是菜籃族、學生和外籍移工依賴的運具，但存在相當的風險，據統計今年1至8月就有530多人因使用電動車受傷，改新制前，車主常面臨因沒有投保，發生意外事故時權益受損，掛牌納管後，對民眾有所保障，並有助於監理、警政機關管理。

    據統計，高市境內微型電動二輪車共計超過五萬多輛，包括高雄市區監理所需完成掛牌車輛為3萬830輛，以及公路總局高雄區監理所則有2萬2329輛，明年底前希望能完成7成，2年內能全部掛牌，因此，未掛車牌的微型電動二輪車，尚不屬於違規行為，警方持續宣導，但酒駕部分新制提高1倍罰款。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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