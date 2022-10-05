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    全年不打烊又在菜市場旁的警分局關門了？ 警：演習啦！

    內埔警分局今天下午一度拉下鐵門，引來經過民眾好奇。（警方提供）

    內埔警分局今天下午一度拉下鐵門，引來經過民眾好奇。（警方提供）

    2022/10/05 23:13

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕一向24小時全年不打烊且都有人駐紮執勤的警察分局竟然關門了？屏東縣政府警察局內埔分局今天下午被人發現竟然拉下鐵門，一度引發鄰里好奇甚至驚慌是否「分局關門了！」，內埔警分局解釋，會拉下鐵門，是因國慶期間世界各地僑胞將歸國參與各項慶典活動，進行模擬不法分子意圖攻佔分局所做的防衛演練，要大家「免驚啦！」。

    「警局竟然拉下鐵門！」，楊姓居民說，菜市場旁的內埔警分局平時人來人往，但居民印象中鐵門都是敞開，並經常看到警員出外執勤，沒想到昨天下午竟見到鐵門拉下，內部還沒開燈，還以為是警分局發生什麼事竟停電、關門。

    一向服務24小時不打烊的警分局會拉下鐵門大門深鎖，就是為了雙十國慶所做的駐地安全演習，內埔分局長莊順智說，國慶期間世界各地僑胞將歸國參與慶典，選舉亦將屆，都可能有不法份子伺機破壞政府所屬安全機關製造社會不安，因此演練模擬不法分子意圖攻佔代表公權力的警分局的防衛演習。

    警方表示，演練命令下達後，立即關閉電源及門窗前往防衛崗位駐守，而現今非武裝抗爭已成抗議主流，員警在執勤時亦需改變以往模式採柔性處理，強化蒐證並避免與抗議者直接衝突，此次演練正好可以提升員警遇到突發事件的處理能力。

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